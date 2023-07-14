Тепер офіційно: Верховна Рада перенесла Різдво на 25 грудня

Яна Осадча журналістка УП.Життя
45270
14 липня 2023

Верховна Рада України змінила дати державних свят, зокрема Різдва та Дня захисників і захисниць.

Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Різдво Христове перенесли на 25 грудня (замість 07 січня).

Реклама:

День Української Державності відзначатимуть 15 липня (було 28 липня). В цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

 Метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини": Закон в цілому підтримав 241 депутат

День захисників і захисниць України переноситься на 1 жовтня (з 14 жовтня), бо це свято пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Парламент підтримав Закон про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо переходу державних свят згідно з новоюліанським церковним календарем. 

"Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня", – повідомив Ярослав Железняк.

Метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини": Закон в цілому підтримав 241 депутат.

Нагадаємо, Православна Церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят.

Реклама:

Читайте також: Понад 60% українців підтримують перехід на новий церковний календар – опитування


Реклама:


Реклама:
 9239
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4576
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3494
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат