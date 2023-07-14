Тепер офіційно: Верховна Рада перенесла Різдво на 25 грудня

Верховна Рада України змінила дати державних свят, зокрема Різдва та Дня захисників і захисниць.
Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Різдво Христове перенесли на 25 грудня (замість 07 січня).
День Української Державності відзначатимуть 15 липня (було 28 липня). В цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.
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День захисників і захисниць України переноситься на 1 жовтня (з 14 жовтня), бо це свято пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
Парламент підтримав Закон про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо переходу державних свят згідно з новоюліанським церковним календарем.
"Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня", – повідомив Ярослав Железняк.
Метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини": Закон в цілому підтримав 241 депутат.
Нагадаємо, Православна Церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят.
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