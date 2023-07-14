Парламентарі підтримали створення парку на території резиденції "Межигір’я"

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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14 липня 2023

Верховна Рада України у цілому підтримала закон про створення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигірʼя".

Проєкт підтримав 241 парламентарій, повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

"На території Вишгородського району Київської області буде створено парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я", – пише народна депутатка.

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Створити парк планують з метою "охорони та використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях визначних та цінних зразків паркового будівництва на території урядової резиденції "Межигір’я".

 Фото: Межигір'я Національний парк

"Землі навколо Межигірʼя за рішенням суду належать Кабінету міністрів, але досі всі кошти за відвідування парку та екскурсії йшли невідомо куди. Межигірʼя має величезні борги за комунальні послуги, весь цей час ніхто не сплачував комунальні рахунки резиденції", – зазначає Ірина Геращенко.

За її словами, цю територію для відпочинку необхідно утримувати, а тепер питання буде унормовано.

Раніше ми повідомляли, що резиденція "Межигір'я" невдовзі може отримати статус пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Нагадаємо, "УП" розповідала, як колишня резиденція експрезидента Віктора Януковича пережила бойові дії і в якому стані знаходиться.

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