Марсохід NASA надіслав нові докази існування органічних молекул на червоній планеті

Марсохід NASA Perseverance виявив нові органічні молекули в скелях на Марсі поблизу того місця, де було озеро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження в Nature.

Прилад SHERLOC взяв 10 проб на дні кратера Єзеро. Науковці проаналізували їх та виявили органічні молекули у 2 зразках гірських порід.

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При цьому дослідники наголосили, що докази наявності таких молекул не є доказом існування життя на Марсі в минулому чи зараз.

Фото: NASA Perseverance

"Органіка є молекулярними будівельними блоками життя, як ми його знаємо, але також може утворюватися в результаті геологічних процесів, які не мають прямого відношення до життя. Ми бачимо численні сигнали, які, здається, змінюються в утвореннях дна кратера та в мінералах, з якими вони пов’язані", – сказала астробіолог Сунанда Шарма з Лабораторії реактивного руху NASA.

Дослідники не знають конкретних органічних сполук, які виявив SHERLOC, але мають деякі підказки. Співавтор дослідження та аспірант хімії Піттсбурзького університету Райан Роппел, сказав, що хімічні сигнатури можуть походити від таких сполук, як бензол або нафталін.

"На Землі вони досить поширені в сирій нафті, яка має біотичне походження, але ми також можемо утворювати їх синтетично за допомогою різних хімічних реакцій. Концентрації, які ми виявили, загалом низькі, але ми спостерігали сигнали, пов’язані з органікою, майже на кожній породі, яку ми брали", – сказав Роппель.

Нагадаємо, ознаки органічних молекул були вперше виявлені на Марсі у 2015 році іншим марсоходом під назвою Curiosity.

Марсохід Perseverance почав досліджувати зразки гірських порід і ґрунту в кратері Єзеро в лютому 2021 року. На місці картера понад 3,5 мільярда років тому було озеро. Вчені припускають, що в ньому могло існувати мікробне життя.

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Нагадаємо, нещодавно телескоп Вебба виявив в космосі важливу молекулу вуглецю.