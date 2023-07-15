В Італії суд виправдав двірника, який домагався школярки, бо це тривало "не більше 10 секунд"

У Римі в Італії суд виправдав 66-річного двірника, який домагався до 17-річної школярки, оскільки це тривало "близько 5-10 секунд".

Інцидент стався у квітні 2022 року в одній з середніх шкіл, повідомляють Associated Press та BBC.

За даними слідства, прибиральник у школі підійшов до дівчини ззаду, коли та стояла на сходах й підтягувала штани. Чоловік засунув свою руку дівчині під спідню білизну.

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Натягнувши білизну, він намагався підняти її.

У суді чоловік визнав, що обмацував школярку без її згоди, втім зазначив, що йому це здалося "жартом".

Суд постановив, що обмацування тривало "лише кілька секунд" й не мало сексуальний характер, тому аргумент прибиральника про те, що це нібито був жарт, визнали переконливим.

На думку суддів, те, що триває "не більше 10 секунд", не можна вважати домаганням.

Адвокат дівчини Андреа Буйтоні повідомив, що оскаржуватиме вирок.

У соціальних мережах італійці почали висловлювати обурення вироком й публікувати 10-секундні відео із хештегом #10secondi, на яких демонструють, як за цей час можна обмацати інтимні місця.

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Актор та комік Паоло Каміллі виклав відео у TikTok, на якому мацає свої груди протягом 10 секунд.

"Якщо це не розбещення, я не знаю, що це", – сказав чоловік.

Користувачка Монні Найт на відео дозволяє торкатися своїх грудей протягом 10 секунд, після чого каже: "Я перепрошую, 10 секунд закінчилися".

На думку користувачки Марі Еллен, "10 секунд – це до біса багато часу".

@fairyvampirebride_ Auf Social Media gibt es derzeit zurecht Empörung darüber, dass #10sekundengrabschen einem Gericht in Italien zufolge in Ordnung sei, da durch die geringe Dauer des Übergriffs keine sxuellen Motive erkennbar seien. Übergriffigkeit ist kein „unbeholfenes Verhalten“ oder gar ein Scherz - und 10 Sekunden sind verdammt lang #10secondi #10sekunden #übergriffigesverhalten ♬ Originalton - MARY ELLEN

Раніше ми розповідали про те, що потрібно зробити, щоб школа стала безпечною.