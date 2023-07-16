Перламутрові хмари та рожеве "НЛО": українські полярники зафіксували незвичне природне явище. ФОТО

Над Антарктичною дослідницькою станцією "Академік Вернадський" українські вчені зафіксували "перламутрові хмари" та рожеве "НЛО".

Про унікальне природне явище повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Знаєте, що таке мрія полярного метеоролога? Це спостерігати за один день одразу кілька явищ, які дуже рідкісні чи взагалі відсутні в наших краях", – зазначили полярники.

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За їхніми словами, зранку на небі з'явилися сочевицеподібні хмари. Вони були овальної форми, витягнуті горизонтально та з рівними чітко окресленими краями.

Незвичне природне явище над "Вернадським" Фото: Національний антарктичний науковий центр

Хмари мали яскравий білий колір, іноді випромінювали різнобарвне сяйво та часто накладалися одна на одну, неначе стос тарілок.

"Це антарктичні НЛО, адже вони схожі на космічний корабель прибульців", – жартують вчені.

Незвична хмара. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Хмари, що за формою нагадували сочевицю, не рухаються через особливості свого утворення. Вони, начебто "зависають" в одній точці.

"Тож поки вони висіли над "Вернадським", сонце опустилося над горизонтом, "підсвітивши" небо в рожевий колір", – додали полярники.

Рідкісне природне явище. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Окрім "антарктичних НЛО", після обіду на небі над станцією "Вернадський" з’явилися перламутрові хмари.

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Вчені розповіли, що вони дуже тонкі, тому на фоні розсіяного світла фактично не помітні.

Під час заходу сонця, коли воно опускається нижче горизонту на декілька градусів, світло відбивається від кристалів льоду в хмарах.

Перламутрові хмари. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Таким чином, виникає оптичний ефект іризації (який полягає у тому, що поверхня тіла змінює забарвлення залежно від кута спостереження чи освітлення – ред.). Він якраз і стає причиною того, що хмари стають різнобарвними.

"І сочевицеподібні, і перламутрові хмари навіть в Антарктиді можна побачити нечасто. Для цього потрібні специфічні погодні умови, які бувають здебільшого взимку", – наголосили полярники.

Для формування обох видів необхідні "перешкоди", які оминатиме потік повітря, наприклад, гірські хребти.

Сочевицеподібні хмари. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Хмари, за словами науковців, належать до різних шарів атмосфери: сочевицеподібні – до "вологої" тропосфери (нижній шар атмосфери – ред.) Вони складаються переважно з води.

"НЛО" над станцією Вернадський. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Перламутрові – до "сухої" стратосфери. Їхню структуру утворюють кристалики льоду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що полярники вже кілька разів спостерігали "перламутрові хмари" над станцією "Вернадський"