Одне із найзагадковіших явищ у Всесвіті: телескоп "Вебба" зробив фото потенційних "темних зірок"

Команда астрофізиків за допомогою космічного телескопа "Джеймса Вебба" виявила три яскраві об’єкти, які можуть бути потенційними "темними зірками".

Вчені припускають, що вони живляться частинками темної матерії. Подібне явище вважають одним із найзагадковіших у Всесвіті, пише UT News.

Об’єкти також можуть бути в кілька мільйонів разів більші за Сонце і до 10 мільярдів – яскравішими.

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"Відкриття нового типу зірки досить цікаве саме по собі, але виявлення темної матерії, яка є джерелом цього, – це було б грандіозно", – сказала директорка Вайнбергського інституту теоретичної фізики Кетрін Фріз.

"Темні зірки". Фото: NASA

Вчені припускають, що зірки можуть належати до ранньої епохи Всесвіту.

Вчені наголошують, хоча темна матерія й становить близько 25% Всесвіту, її природа не досліджена. Оскільки вона не видима за допомогою звичайних телескопів.

"Темні зірки", на думку вчених, можуть вбирати в себе частинку темної матерії, тоді як звичайні, зокрема, Сонце – звичайної.

Їх ідентифікація відкриє можливість дізнатися більше про темну матерію на основі спостережень за ними.

Нагадаємо, астрономи зробили нове відкриття: у космосі знайшли найхолодніший космічний об’єкт, що стає зіркою, коричневий карлик WISE J0623.

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