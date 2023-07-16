Суд виніс вирок полтавці, яка відправила 2 інтимні відео через Telegram

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
28999
16 липня 2023

На Полтавщині суд визнав винною жінку, яка відправила через Telegram свої інтимні відео з мастурбацією. 

ЇЇ дії класифікували, як розповсюдження продукції порнографічного характеру та призначили штраф 34 тисячі гривень.

Про це йдеться у справі Єдиного державного реєстру судових рішень.

Реклама:

У матеріалах зазначено, що у лютому 2023-го року жінка зняла на телефон два відео із власною мастурбацією та зберігала їх на телефоні. 

 Фото:everythingposs/Depositphotos

19 лютого через Telegram жінка надіслала їх іншому користувачу.

"Виготовила з застосуванням відеозйомки власного оголеного тіла, два відеофайли порнографічного характеру, які у вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі відображають сферу статевого життя",– написали у вироку суду.

5 липня прокурор уклав з авторкою відео угоду між про визнання її вини (ст. 468 КПК України). Жінку зобов’язали сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.

Телефон жінки визнали знаряддям злочину. Суд постановив конфіскувати його у власність держави.

Нагадаємо, дівчину з Волині, яка продавала власні фото та відео порнографічного характеру у соцмережах, засудили.

Реклама:

Читайте також: У Львові 18-річну дівчину судили за секс на зупинці, а її партнера – ні


Реклама:


Реклама:
 4089
Суспільство

Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину

Тетяна Денисенко
 2318
КУЛЬТУРА

"За роки незалежності ми збудували 10 музеїв". Керівниця Музею Голодомору – про те, чому добудувати його сьогодні важливіше, ніж здається

Марія Кабацій
 9053
Суспільство

Як дозволити собі відпустку у час війни: поради психотерапевтки

Анастасія Поя

Головне на сайті


Суспільство

Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину

Тетяна Денисенко
У Великій Британії ув’язнили викрадача 200 тисяч шоколадних яєць
Майже 2 тисячі мертвих пінгвінів опинилися на узбережжі Уругваю. ФОТО
Телескоп Вебба зазнімкував неправильну галактику, всіяну зорями. ФОТО
"Жінка складала протитанкові міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів. ВІДЕО
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
КУЛЬТУРА

"За роки незалежності ми збудували 10 музеїв". Керівниця Музею Голодомору – про те, чому добудувати його сьогодні важливіше, ніж здається

Марія Кабацій
Суспільство

Як дозволити собі відпустку у час війни: поради психотерапевтки

Анастасія Поя