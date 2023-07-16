Суд виніс вирок полтавці, яка відправила 2 інтимні відео через Telegram

На Полтавщині суд визнав винною жінку, яка відправила через Telegram свої інтимні відео з мастурбацією.

ЇЇ дії класифікували, як розповсюдження продукції порнографічного характеру та призначили штраф 34 тисячі гривень.

Про це йдеться у справі Єдиного державного реєстру судових рішень.

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У матеріалах зазначено, що у лютому 2023-го року жінка зняла на телефон два відео із власною мастурбацією та зберігала їх на телефоні.

19 лютого через Telegram жінка надіслала їх іншому користувачу.

"Виготовила з застосуванням відеозйомки власного оголеного тіла, два відеофайли порнографічного характеру, які у вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі відображають сферу статевого життя",– написали у вироку суду.

5 липня прокурор уклав з авторкою відео угоду між про визнання її вини (ст. 468 КПК України). Жінку зобов’язали сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.

Телефон жінки визнали знаряддям злочину. Суд постановив конфіскувати його у власність держави.

Нагадаємо, дівчину з Волині, яка продавала власні фото та відео порнографічного характеру у соцмережах, засудили.

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