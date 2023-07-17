У Китаї зафіксували понад 52°C спеки: встановлено новий температурний рекорд

На північному заході Китаю 16 липня температура повітря перевищила 52,2°C.
Така температура стала новим рекордом для країни, яка 6 місяців тому боролася з погодою у мінус 50 °C, повідомляє Reuters.
Очікується, що рекордна спека зберігатиметься щонайменше ще п’ять днів. Температура 16 серпня побила попередній рекорд у 50,3°C, зафіксований у 2015 році.
З квітня країни Азії кілька разів постраждали від рекордної спеки, що викликало занепокоєння щодо їхньої здатності адаптуватися до швидкої зміни клімату.
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Тривалі напади високих температур у Китаї викликали проблеми з електромережами та сільським господарством.
У країні зростають побоювання щодо можливого повторення торішньої посухи, найсильнішої за останні 60 років.
У Китаї часто трапляються коливання температур у різні пори року, але вони стають більш різкими.
22 січня 2023 температура в Мохе, місті на північному сході провінції Хейлунцзян, за даними місцевого бюро погоди, впала до мінус 53°C, побивши попередній історичний мінімум у Китаї в мінус 52,3°C, встановлений у 1969 році.
Відтоді найсильніші дощі за останнє десятиліття обрушилися на центральний Китай, спустошивши пшеничні поля в районі, відомому як житниця країни.
Нагадаємо, світ наразі переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. За прогнозами, температура може бути ще більшою. Є велика ймовірність того, що у липні її позначка буде найвищою за 120 тис. років.
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