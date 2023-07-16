Світ переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень – метеорологи

Світ наразі переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. За прогнозами, температура може бути ще більшою.

Є велика ймовірність того, що у липні її позначка буде найвищою за 120 тис. років, пише The Guardian.

З 3 до 10 липня світ пережив найспекотніший тиждень. Метеорологи кажуть, що це не кінець зростання. Високий рівень вуглекислого газу в атмосфері та незвичайна смуга сильних вітрів над Атлантикою вже вплинули на погоду.

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Зокрема, хвилі спеки спостерігали в Греції, Іспанії, Італії та Техасі. У всій Європі оголосили червоний метеорологічний сигнал – оповіщення про небезпечні погодні умови.

Водночас лісові пожежі вирують у Хорватії та Іспанії. Акрополь взагалі був закритий через високу температуру, як і деякі інші туристичні цілі. Минулого тижня Всесвітня метеорологічна організація зазначила, що Земля ще не переживала чогось подібного з початку вимірювання температури у 1850-х роках.

"Ми знаходимося на незвіданій території – і це тривожна новина для планети", – сказав професор Крістофер Г’юітт, директор кліматичного обслуговування ВМО.

Карстен Гауштайн, науковий співробітник з атмосферної радіації в Лейпцизькому університеті, теж підтримує цю думку. Він вказав на ймовірність того, що липень буде найспекотнішим місяцем за всю історію, що означає з міжльодовикового періоду, тобто близько 120 тисяч років тому.

Також на клімат впливає Ель-Ніньйо – періодичне кліматичне явище, яке відбувається, коли циркуляція екваторіального Тихого океану зміщується та його температура підвищується, що спричиняє додаткове тепловий вплив по всьому світу.

Джефф Найт, менеджер із моделювання мінливості клімату Метеорологічного бюро, зазначив, що типовий Ель-Ніньйо додає близько 0,2 градусів за Цельсієм.

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"Це підвищення є карликовим у порівнянні з 1,2 градусів за Цельсієм, які ми спостерігали внаслідок зміни клімату з часів промислової революції, але якщо додати його до потепління, спричиненого людиною, новий глобальний температурний рекорд, ймовірно, буде встановлено до кінця наступного року" – говорить він.

Тому вчені попереджають, що вже незабаром світова температура може перевищити поріг у 1,5°C, встановлений як верхню межу зростання глобального потепління. А наслідки прийдешньої спеки будуть більш небезпечними.

Коли рекорд поб’ють, то наслідки високих температур будуть набагато гіршими за 2022 рік в Італії, Іспанії чи Греції.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, зміна клімату вийшла з-під контролю. Він попередив про катастрофічну ситуацію, якщо світ надалі продовжуватиме відкладати ключові заходи, необхідні для обмеження викидів викопного палив.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що до 2100 року майже половина території Землі може увійти в нові кліматичні зони.