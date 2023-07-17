Сучасний Робінзон: австралійський рибалка з собакою два місяці дрейфував в океані

51-річний Тім Шеддок з Сіднея разом зі своєю собакою на прізвисько Белла дрейфував два місяці в Тихому океані.

Він харчувався сирою рибою та пив дощову воду, повідомляє BBC.

Шторм пошкодив човен Тіма, коли той разом із псом вирушив з Мексики у Францію у квітні.

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Чоловік запланував проплисти понад 6 тисяч км, але під час негоди зламалась електроніка. Судно застрягло на мілині, а потім почало дрейфувати океаном.

Скриншот з новин каналу 9News

Човен Тіма знайшли через 2 місяці біля узбережжя Мексики.

"Я пройшов через дуже важкі випробування на морі. Мені просто потрібен відпочинок і хороша їжа, тому що я довгий час був один у морі. В іншому стані здоров’я дуже добре", – заявив він австралійському каналу 9News.

Лікар підтвердив, що життєві показники рибалки в нормі. З його слів, чоловік "стабільний і дуже здоровий".

Як виглядав Тім до пригоди

Містер Шеддок розповів, що рибальські снасті допомогли йому вижити. Він вживав їжу невеликими порціями. У сонячну погоду чоловік ховався під навісом свого човна, тож йому вдалось уникнути сонячних опіків.