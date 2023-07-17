Сучасний Робінзон: австралійський рибалка з собакою два місяці дрейфував в океані

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
9960
17 липня 2023

51-річний Тім Шеддок з Сіднея разом зі своєю собакою на прізвисько Белла дрейфував два місяці в Тихому океані.

Він харчувався сирою рибою та пив дощову воду, повідомляє BBC.

Шторм пошкодив човен Тіма, коли той разом із псом вирушив з  Мексики у Францію у квітні. 

Реклама:

Чоловік запланував проплисти понад 6 тисяч км, але під час негоди зламалась електроніка. Судно застрягло на мілині, а потім почало дрейфувати океаном.

 Скриншот з новин каналу 9News

Човен Тіма знайшли через 2 місяці біля узбережжя Мексики. 

"Я пройшов через дуже важкі випробування на морі. Мені просто потрібен відпочинок і хороша їжа, тому що я довгий час був один у морі. В іншому стані здоров’я дуже добре", – заявив він австралійському каналу 9News.

Лікар підтвердив, що життєві показники рибалки в нормі. З його слів, чоловік "стабільний і дуже здоровий".

 Як виглядав Тім до пригоди

Містер Шеддок розповів, що рибальські снасті допомогли йому вижити. Він вживав їжу невеликими порціями. У сонячну погоду чоловік ховався під навісом свого човна, тож йому вдалось уникнути сонячних опіків.

Читайте також: В Японії дельфіни поранили чотирьох людей на пляжі

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 4133
Суспільство

Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину

Тетяна Денисенко
 2335
КУЛЬТУРА

"За роки незалежності ми збудували 10 музеїв". Керівниця Музею Голодомору – про те, чому добудувати його сьогодні важливіше, ніж здається

Марія Кабацій
 9060
Суспільство

Як дозволити собі відпустку у час війни: поради психотерапевтки

Анастасія Поя

Головне на сайті


Суспільство

Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину

Тетяна Денисенко
У Великій Британії ув’язнили викрадача 200 тисяч шоколадних яєць
Майже 2 тисячі мертвих пінгвінів опинилися на узбережжі Уругваю. ФОТО
Телескоп Вебба зазнімкував неправильну галактику, всіяну зорями. ФОТО
"Жінка складала протитанкові міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів. ВІДЕО
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
КУЛЬТУРА

"За роки незалежності ми збудували 10 музеїв". Керівниця Музею Голодомору – про те, чому добудувати його сьогодні важливіше, ніж здається

Марія Кабацій
Суспільство

Як дозволити собі відпустку у час війни: поради психотерапевтки

Анастасія Поя