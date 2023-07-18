У Львові з-під завалів будинку дістали живого кота, який пролежав там 11 днів. ФОТО

У Львові 6 липня російська ракета влучила в житлову чотириповерхівку, забравши життя 10 людей.

На 11-ий день після трагедії з-під завалів комунальники дістали вцілілого кота, який попри зневоднення та безсилля зміг вижити.

У коментарі "УП. Життя" власниця тварини Ольга розповіла, що 17 липня перебувала надворі будинку, коли з-під цегли дістали її улюбленця – кота Черчилля.

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Жінка разом з мамою проживали на 4-ому поверсі. Вночі 6 липня, розповідає Ольга, прокинулися від першого вибуху й поки намагалися оговтатися й сховатися, у будинок влучила друга ракета.

Врятований кіт Черчилль. Усі фото: Оксана Кошак/Facebook

У результаті падіння ракети загинула мати Ольги.

"Квартира фактично зруйнована повністю. Лишилася коробка: впали всі міжкімнатні стіни та стеля, провалилося горище", – розповідає жінка.

Нині Ольга мешкає в одному з модульних місточків Львова.

"На завалах були й рятувальники, й будівельники вже не один раз, але Черчилль не видавав жодних звуків", – додає львів’янка.

Черчилля обстежили ветеринари й назвали випадок з ним "чудом"

Вона розповідає, що кіт перебував під цеглою, його виявив будівельник. Коли чоловік виніс врятовану тварину на вулицю, сусіди почали говорити про власників кота – чий він може бути, й з цим питанням звернулися до Ольги, яка стояла неподалік.

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Побачивши улюбленця, мовить львів’янка, в неї навернулися сльози.

У родині Ольги Черчилль мешкає останні 11 років, Ольга зайшла його на вулиці.

"Він дуже любить, щоб його тримали на ручках й гладили, він дуже тактильний. Ще був другий котик, він втік. Я його бачила декілька разів поблизу будинку, але він після того, що сталося, в дуже великому стресі й не йде до рук. То був мамин кіт, Черчилль – більше мій", – додає жінка.

Коту прописали спеціальну дієту, спокій, а також – комплекс вітамін

Нині Ольга разом з Черчиллем живе в модульному будинку.

Попри загальне знесилення, мовить власниця, кіт має гарний апетит. За словами ветеринарів, стан кота в нормі, втім зараз йому необхідна дієта та вітаміни.

Ольга каже, що нині пухнастий майже весь час лежить у переносці.

"Я думала, що він міг втекти й можливо десь на районі. Але те, що він всі ці дні під уламками квартири… Потрошки сім’я збирається до купи", – каже Ольга.

Нагадаємо, 6 липня російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку, в результаті чого загинуло 10 людей, 42 – поранені. Внаслідок падіння ракети 50 авто й близько 30 будинків пошкоджені.

У коментарі "УП. Життя" мешканець будинку Ігор Іванов, який живе на першому поверсі розповів, що прокинувся після першого нічного вибуху. Після другого обстрілу вхідні двері у його квартирі завалило.