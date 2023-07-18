У Києві винесли вирок чоловіку, що протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 липня 2023

У Києві засудили чоловіка, який протягом трьох років систематично ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки.

Найближчі 15 років він проведе за ґратами, повідомляють в Київській міській прокуратурі. 

Як встановило слідство, обвинувачений – 39-річний уродженець Донецької області, тривалий час жив разом зі співмешканкою в Києві.

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Разом з ними проживали три доньки жінки 12-ти, 13-ти та 14-ти років.

Фото: Київська міська прокуратура

"У період з 2018 по 2021 роки він систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки та задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство", – повідомляють в прокуратурі. 

Як повідомляють в Офісі Генпрокурора, чоловіка засудили за вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, зокрема –  малолітньої.

Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькому суд дав 14 років в’язниці хлопцю, який зґвалтував і вбив 16-річну дівчину.

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