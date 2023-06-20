На Київщині чоловік дві доби ґвалтував і бив незнайомку: йому загрожує до 10 років ув'язнення

На Київщині затримали чоловіка, який протягом двох діб ґвалтував й бив жінку, а також намагався перерізати їй горло.

Підозрюваним виявився раніше судимий за тяжкі злочини місцевий житель, який працював охоронцем, повідомляють в поліції Київської області.

Як встановили правоохоронці, чоловік зустрів потерпілу біля одного з будинків у Білій Церкві та запросив її до себе на роботу.

У приміщенні охорони він пригрозив жінці вбивством, якщо вона відмовиться від сексу із ним та всупереч її волі, скоїв задумане.

"Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу. Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань", – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Травмовану жінку на вулиці помітили правоохоронці. Вона розповіла все, що з нею трапилося.

Підозрюваного затримали й нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Йому повідомили про підозру за зґвалтування, незаконне позбавлення волі та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами.

Зазначається, що раніше чоловік відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова розповіла, що в 40-річної потерпілої лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, множинні рани обличчя та шиї, проникаючу різану рану черевної порожнини й поверхневий розрив печінки.

Нині жінка перебуває в лікарні.

"50-річний підозрюваний – місцевий мешканець Білої Церкви. У нього було чимало судимостей починаючи з 1991 року. Зокрема, у 2004 році його засудили до 13 років за вбивство, а у 2017 році на 5 років і 6 місяців за нанесення важких тілесних пошкоджень", – зазначила Ірина Прянішнікова.

Раніше ми повідомляли, що мешканця Івано-Франківщини підозрюють у вбивстві 9-річної племінниці, яку він зґвалтував, а потім задушив.