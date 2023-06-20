На Київщині чоловік дві доби ґвалтував і бив незнайомку: йому загрожує до 10 років ув'язнення

На Київщині затримали чоловіка, який протягом двох діб ґвалтував й бив жінку, а також намагався перерізати їй горло.

Підозрюваним виявився раніше судимий за тяжкі злочини місцевий житель, який працював охоронцем, повідомляють в поліції Київської області.

Як встановили правоохоронці, чоловік зустрів потерпілу біля одного з будинків у Білій Церкві та запросив її до себе на роботу.

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У приміщенні охорони він пригрозив жінці вбивством, якщо вона відмовиться від сексу із ним та всупереч її волі, скоїв задумане.

"Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу. Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань", – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Травмовану жінку на вулиці помітили правоохоронці. Вона розповіла все, що з нею трапилося.

Підозрюваного затримали й нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Йому повідомили про підозру за зґвалтування, незаконне позбавлення волі та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами.

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Зазначається, що раніше чоловік відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова розповіла, що в 40-річної потерпілої лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, множинні рани обличчя та шиї, проникаючу різану рану черевної порожнини й поверхневий розрив печінки.

Нині жінка перебуває в лікарні.

"50-річний підозрюваний – місцевий мешканець Білої Церкви. У нього було чимало судимостей починаючи з 1991 року. Зокрема, у 2004 році його засудили до 13 років за вбивство, а у 2017 році на 5 років і 6 місяців за нанесення важких тілесних пошкоджень", – зазначила Ірина Прянішнікова.

Раніше ми повідомляли, що мешканця Івано-Франківщини підозрюють у вбивстві 9-річної племінниці, яку він зґвалтував, а потім задушив.