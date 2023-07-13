У Хмельницькому суд дав 14 років в’язниці хлопцю, який зґвалтував і вбив 16-річну дівчину

У Хмельницькому суд визнав винним 21-річного місцевого мешканця в умисному вбивстві, поєднаному з сексуальним насильством, зґвалтуванням, крадіжкою та викраденням документів.
Суд дав йому 14 років в’язниці, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
Прокурори в суді довели, що в липні 2022 року в безлюдному місці надвечір хлопець побачив 16-річну дівчину та намагався з нею познайомитися.
Почувши відмову, він витягнув з одягу шнурівку й накинув її на шию дівчині та силою відвів у сторону, після чого зґвалтував, а потім задушив.
|Фото: Поліція Хмельницької області
Покидаючи місце злочину, молодик викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.
Пізніше тіло дівчини знайшли поблизу недіючого залізничного переїзду.
За даними поліції Хмельницької області, суд визнав хлопця винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- п. 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство);
- ч. 5 ст. 152 (Зґвалтування);
- ч. 4 ст. 185 (Крадіжка);
- ч. 3 ст. 357 (Викрадення документів).
Йому призначили покарання у вигляді 14 років ув’язнення та зобов’язали сплатити один мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблої.
Нагадаємо, на Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку.
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