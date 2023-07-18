Як користуватися водійським посвідченням за кордоном – пояснює омбудсмен

Українці, які тимчасово вимушені жити за кордоном, зокрема, в країнах Європейського Союзу, можуть використовувати своє водійське посвідчення.
Документ можна користуватися протягом усього періоду перебування за кордоном, розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, в країнах ЄС українці можуть користуватися посвідченнями водія нового або старого зразка без обмежень його терміну дії.
"Не обов’язково мати переклад свого та міжнародного посвідчення водія, однак зажди має бути документ, який підтверджує особу", – зазначив омбудсмен.
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Дмитро Лубінець додав, що користуватись українським посвідченням водія можна навіть після закінчення його терміну дії.
У разі втрати документа українські водії можуть без складання іспитів отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС на період життя за кордоном.
У разі зміни анкетних даних або серйозного пошкодження документа водії можуть обміняти свої посвідчення водія за кордоном у відділеннях ДП "Документ", які доступні у низці міст, зокрема, Польщі, Туреччини, Словаччини, Чехії, Німеччині та Іспанії.
Адреси відділень можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, з 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відбувається за новим алгоритмом.
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