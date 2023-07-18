Як користуватися водійським посвідченням за кордоном – пояснює омбудсмен

Українці, які тимчасово вимушені жити за кордоном, зокрема, в країнах Європейського Союзу, можуть використовувати своє водійське посвідчення.

Документ можна користуватися протягом усього періоду перебування за кордоном, розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, в країнах ЄС українці можуть користуватися посвідченнями водія нового або старого зразка без обмежень його терміну дії.

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"Не обов’язково мати переклад свого та міжнародного посвідчення водія, однак зажди має бути документ, який підтверджує особу", – зазначив омбудсмен.

Фото: alexraths /Depositphotos

Дмитро Лубінець додав, що користуватись українським посвідченням водія можна навіть після закінчення його терміну дії.

У разі втрати документа українські водії можуть без складання іспитів отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС на період життя за кордоном.

У разі зміни анкетних даних або серйозного пошкодження документа водії можуть обміняти свої посвідчення водія за кордоном у відділеннях ДП "Документ", які доступні у низці міст, зокрема, Польщі, Туреччини, Словаччини, Чехії, Німеччині та Іспанії.

Адреси відділень можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, з 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відбувається за новим алгоритмом.

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