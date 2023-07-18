У Росії міністр охорони здоров’я закликав жінок "народжувати, а не займатися кар'єрою" – ЗМІ

Міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко заявив, що, на його переконання, проблема жінок в Росії у тому, що вони спочатку здобувають освіту, а потім починають народжувати дітей.

Про це він заявив на пленарному засіданні Державної Думи РФ, повідомляє The Insider.

Михайло Мурашко закликав жінок народжувати якомога раніше, а не займатися здобуттям освіти та побудовою кар'єри.

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"У мене сформувалося переконання, що жінка має спочатку здобути освіту, вибудувати кар'єру, а лише потім думати про дітонародження. У результаті виникає чимало проблем. Жінка має розуміти, що чим раніше вона народить, то краще", – зазначив російський міністр.

Михайло Мурашка. Фото: The Insider

На його думку, відкладати народження дитини – це "порочна практика", яка нібито призводить до переривання вагітностей та безпліддя.

Мурашко вважає за необхідне говорити жінкам, що чим раніше вони народять, "тим краще буде для її здоров'я, кар’єри та здоров'я її дітей".

За його словами, схему дітонародження мають пояснювати й розповідати дівчатам, починаючи "зі шкільної лави".

Раніше ми повідомляли, що в Держдуму РФ внесли законопроєкт про заборону операцій по зміні статі й у третьому читанні ухвалила його.