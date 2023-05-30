У Держдуму РФ внесли законопроєкт про заборону операцій зі зміни статі

До Держдуми Російської Федерації внесли законопроєкт, який забороняє проводити медичні втручання, спрямовані на зміну статі.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на документ, який розмістив віце-спікер Держдуми Петро Толстой у Telegram.

Депутати всіх п'яти фракцій Держдуми, майже 400 парламентарів, внесли на розгляд законопроєкт, який доповнює закон "Про основи охорони здоров'я громадян у РФ" положенням, які, зокрема, "забороняють здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі людини".

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Водночас законопроєкт дозволяє медичне втручання для лікування вроджених аномалій статевих органів у дітей.

Фото: Петро Толстой/Telegram

Операції зможуть проводити згідно з рішенням лікарської комісії у затверджених для цього урядом РФ лікарнях.

"На жаль, таких випадків дедалі більше – західна індустрія трансгендерів намагається просочитися і в нашу країну", – вважає Толстой.

Також законопроєкт забороняє органам реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) змінювати або виправляти стать в документах на основі відповідної довідки з лікарні.

Відповідну поправку вносять до закону "Про акти цивільного стану", який нині дозволяє органам РАЦСу змінювати стать людини у документах.

Законопроєкт пропонує визнати цю норму такою, що втратила чинність.

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Віце-спікер Держдуми країни-агресорки "аргументує" необхідність ухвалення законопроєкту тим, що нібито потрібно завадити "проникненню західної антисімейної ідеології".

"Навіщо це робиться? Ми зберігаємо для нащадків Росію – з її культурними та сімейними цінностями, традиційними засадами, ставлячи бар'єр на шляху проникнення західної антисімейної ідеології", – додав депутат.

Нагадаємо, в Уганді президент підписав закон, який передбачає довічне ув’язнення для представників ЛГБТ.