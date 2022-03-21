Які файли та сайти НЕ можна відкривати? 4 правила кібербезпеки

Під час війни ворог може атакувати сайти, зламувати акаунти і розсилати шахрайські повідомлення.

Тому в Центрі протидії дезінформації пояснили, як подбати про кібербезпеку.

Як убезпечити себе онлайн?

✅ Звертайте увагу на посилання та розширення файлів, які намагаєтесь відкрити.

Щоб вашою персональною інформацією не скористався ворог чи інтернет-шахрай, дивіться на адресу посилання, зокрема під час оплати онлайн.

✅ https:// – безпечне посилання; ❌ http:// – небезпечне.

Фото: ballnakub1/Depositphotos

✅ Вимикайте функцію "Автоматичне підключення до Wi-Fi".

Безкоштовне підключення до Wi-Fi у публічних місцях часто відбувається без введення паролів, що робить ваш пристрій вразливим для зламу.

❌ НЕ відкривайте на пристроях вкладення (додатки) підозрілих листів, що мають такі розширення:

.exe

.bat

.cmd

.vbs

.docm

.xlsm тощо.

❌ Забудьте про такі російські сервіси, як Yandex.ru і Mail.ru.

"Вони несуть загрозу не лише вашим електронним пристроям, а й інформаційному полю України", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації пояснював, як безпечніше спілкуватись у месенджерах.

Також у Міністерстві цифрової трансформації розповідали, як захиститись від ворога онлайн.

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