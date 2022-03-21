Які файли та сайти НЕ можна відкривати? 4 правила кібербезпеки

Під час війни ворог може атакувати сайти, зламувати акаунти і розсилати шахрайські повідомлення.
Тому в Центрі протидії дезінформації пояснили, як подбати про кібербезпеку.
Як убезпечити себе онлайн?
✅ Звертайте увагу на посилання та розширення файлів, які намагаєтесь відкрити.
Щоб вашою персональною інформацією не скористався ворог чи інтернет-шахрай, дивіться на адресу посилання, зокрема під час оплати онлайн.
✅ https:// – безпечне посилання;
❌ http:// – небезпечне.
|Фото: ballnakub1/Depositphotos
✅ Вимикайте функцію "Автоматичне підключення до Wi-Fi".
Безкоштовне підключення до Wi-Fi у публічних місцях часто відбувається без введення паролів, що робить ваш пристрій вразливим для зламу.
❌ НЕ відкривайте на пристроях вкладення (додатки) підозрілих листів, що мають такі розширення:
- .exe
- .bat
- .cmd
- .vbs
- .docm
- .xlsm тощо.
❌ Забудьте про такі російські сервіси, як Yandex.ru і Mail.ru.
"Вони несуть загрозу не лише вашим електронним пристроям, а й інформаційному полю України", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації пояснював, як безпечніше спілкуватись у месенджерах.
Також у Міністерстві цифрової трансформації розповідали, як захиститись від ворога онлайн.
Вас також може зацікавити:
Як убезпечити себе онлайн під час війни? Інструкція Мінцифри
"Інтернет-військам": ЗСУ просить не транслювати одразу наслідки обстрілів РФ у соцмережах
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.