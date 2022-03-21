Які файли та сайти НЕ можна відкривати? 4 правила кібербезпеки

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
15053
21 березня 2022

Під час війни ворог може атакувати сайти, зламувати акаунти і розсилати шахрайські повідомлення.

Тому в Центрі протидії дезінформації пояснили, як подбати про кібербезпеку.

Як убезпечити себе онлайн?

✅ Звертайте увагу на посилання та розширення файлів, які намагаєтесь відкрити.

Щоб вашою персональною інформацією не скористався ворог чи інтернет-шахрай, дивіться на адресу посилання, зокрема під час оплати онлайн.

https:// – безпечне посилання;

http:// – небезпечне.

 Фото: ballnakub1/Depositphotos

✅ Вимикайте функцію "Автоматичне підключення до Wi-Fi".

Безкоштовне підключення до Wi-Fi у публічних місцях часто відбувається без введення паролів, що робить ваш пристрій вразливим для зламу.

НЕ відкривайте на пристроях вкладення (додатки) підозрілих листів, що мають такі розширення:

  • .exe
  • .bat
  • .cmd
  • .vbs
  • .docm
  • .xlsm тощо.

Забудьте про такі російські сервіси, як Yandex.ru і Mail.ru

"Вони несуть загрозу не лише вашим електронним пристроям, а й інформаційному полю України", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації пояснював, як безпечніше спілкуватись у месенджерах.

Також у Міністерстві цифрової трансформації розповідали, як захиститись від ворога онлайн.

Вас також може зацікавити:

Як убезпечити себе онлайн під час війни? Інструкція Мінцифри

"Інтернет-військам": ЗСУ просить не транслювати одразу наслідки обстрілів РФ у соцмережах

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 683
Суспільство

Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі

Христина Головко
 38568
Здоров'я

Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити

Наталiя Бушковська
 22542
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Cтінг, Івасюк, ода Байрактару та інші пісні російсько-української війни

Пилип Пухарєв

Головне на сайті


Суспільство

Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі

Христина Головко
Замість ресторану – військово-польова кухня: як харчується Київ під час війни?
95% громадян не збираються переїжджати з України після завершення війни
Змушені народжувати вдома: в окупованому Тростянці жінки не можуть дістатись до лікарні
AstraZeneca, Bayer, J&J: Радуцький закликав 14 світових виробників ліків піти з російського ринку
В Україні за рік поменшало людей, які ставлять під сумнів існування Бога
Здоров'я

Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити

Наталiя Бушковська
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Cтінг, Івасюк, ода Байрактару та інші пісні російсько-української війни

Пилип Пухарєв