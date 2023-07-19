Український закордонний паспорт посів 30 місце у світовому рейтингу

Український закордонний паспорт посів 30 місце у світовому рейтингу паспортів за 2023 рік. Український документ дає можливість відвідувати без віз 93 країни.

Україна поділяє 30 місце у рейтингу із Гренадою та Сент-Люсією.

Минулого року український закордонний паспорт посів 34-у позицію з 112-ти.

Реклама:

Цього разу у рейтингу Henley Passport Index, який вимірює глобальну свободу подорожей, 103 позиції. Першу займає Сінгапур, а останню – Афганістан.

Український закордонний паспорт посів 30 місце у світовому рейтингу паспортів за 2023 рік.

Як повідомляє CNN, протягом 5 років перше місце рейтингу займала Японія. Однак влітку 2023 року Японія опустилася на третє місце. "Золото" отримав Сінгапур, громадяни якого можуть відвідувати 193 із 227 країн світу без віз.

Протягом тривалого часу у рейтингу домінували країни Азії, однак тепер перші сходинки рейтингу займають європейські країни. Німеччина, Італія та Іспанія піднялися на друге місце з безвізовим доступом до 190 напрямків, тоді як Японія та Південна Корея посіли третє місце.

Громадяни Австрії, Фінляндії, Франції, Люксембургу і Швеції мають доступ до 189 напрямків без оформлення попередньої візи.

Велика Британія на четвертій позиції, її громадяни можуть мандрувати без віз до 188 країн.

США знаходяться на восьмій позиції, маючи безвізовий доступ до 183 напрямків.

Реклама:

Henley Passport Index базується на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) і оцінює 199 паспортів у всьому світі.

Рейтинг оновлюється в режимі реального часу протягом року, коли зміни візової політики набувають чинності.

У своєму останньому випуску Henley & Partners зазначає, що за історію 18-річного рейтингу середня кількість напрямків, куди мандрівники можуть потрапити без візи, зросла майже вдвічі, з 58 у 2006 році до 109 у 2023-му.

Однак розрив у свободі подорожей між тими, хто опинився у верхній і нижній частині рейтингу, більший, ніж будь-коли.

Громадяни Афганістану можуть відвідувати лише 27 напрямків без попередньої візи, мешканці Іраку – 29 напрямків, а Сирії – 30.