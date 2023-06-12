Як оформити дитині закордонний паспорт в іншій країні – пояснює Держміграційна служба

Після початку повномасштабної війни мільйони українців вимушено покинули домівки та виїхали за кордон. Серед них було чимало вагітних жінок та дітей.
У Державній міграційній службі розповіли, як оформити закордонний паспорт неповнолітнім в інших країнах.
Як зазначили у відомстві, щоб зробити документ, не завжди потрібно повертатися в Україну.
Послуга доступна у центрах "Паспортний сервіс" та в закордонних дипломатичних установах.
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- Якщо паспорт матері протерміновано, або до нього не вклеєне фото, то жінці можна оформити ID-картку.
Це не буде проблемою, щоб виготовити закордонний паспорт дитині. За допомогою можна звернутися у "Паспортний сервіс" в країні тимчасового проживання.
- Якщо батько дитини іноземець, то для отримання паспорта потрібно взяти довідку про реєстрацію новонародженого громадянином України.
Для цього необхідно звернутися до закордонної дипломатичної установи. Термін оформлення – три місяці.
Виготовити паспорт вже за наявності довідки можна і в закордонній дипломатичній установі, і в Паспортному сервісі.
- Якщо дитині видали іноземне свідоцтво про народження, то необхідно зробити офіційний переклад та завірити його нотаріально.
Для легалізації документа іноді потрібно проставити апостиль (спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів).
- Щоб оформити документи, дитину можна з собою не брати.
Потрібно мати з собою її фото, розміром 10х15см для внесення відцифрованого образу обличчя.
Вартість дитячого закордонного паспорта така ж як і дорослого.
В підрозділах Міграційної служби це 856 грн або 1,5 тис. грн (залежно від терміновості).
У центрах "Паспортний сервіс" додатково стягують збір за сервісні послуги підприємства у залежності від країни.
Нагадаємо, родичі загиблих або зниклих безвісти військових, відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можуть виїжджати за кордон, якщо матимуть необхідні документи.
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