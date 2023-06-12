Як оформити дитині закордонний паспорт в іншій країні – пояснює Держміграційна служба

Після початку повномасштабної війни мільйони українців вимушено покинули домівки та виїхали за кордон. Серед них було чимало вагітних жінок та дітей.

У Державній міграційній службі розповіли, як оформити закордонний паспорт неповнолітнім в інших країнах.

Як зазначили у відомстві, щоб зробити документ, не завжди потрібно повертатися в Україну.

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Послуга доступна у центрах "Паспортний сервіс" та в закордонних дипломатичних установах.

Якщо паспорт матері протерміновано, або до нього не вклеєне фото, то жінці можна оформити ID-картку.

Це не буде проблемою, щоб виготовити закордонний паспорт дитині. За допомогою можна звернутися у "Паспортний сервіс" в країні тимчасового проживання.

Якщо батько дитини іноземець, то для отримання паспорта потрібно взяти довідку про реєстрацію новонародженого громадянином України.

Для цього необхідно звернутися до закордонної дипломатичної установи. Термін оформлення – три місяці.

Виготовити паспорт вже за наявності довідки можна і в закордонній дипломатичній установі, і в Паспортному сервісі.

Якщо дитині видали іноземне свідоцтво про народження, то необхідно зробити офіційний переклад та завірити його нотаріально.

Для легалізації документа іноді потрібно проставити апостиль (спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів).

Щоб оформити документи, дитину можна з собою не брати.

Потрібно мати з собою її фото, розміром 10х15см для внесення відцифрованого образу обличчя.

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Вартість дитячого закордонного паспорта така ж як і дорослого.

В підрозділах Міграційної служби це 856 грн або 1,5 тис. грн (залежно від терміновості).

У центрах "Паспортний сервіс" додатково стягують збір за сервісні послуги підприємства у залежності від країни.

Нагадаємо, родичі загиблих або зниклих безвісти військових, відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можуть виїжджати за кордон, якщо матимуть необхідні документи.