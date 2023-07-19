У США письменники вимагають від власників систем ШІ компенсацій за використання своїх робіт

Понад 8 тис. письменників США звернулися до технологічних компаній з проханням не використовувати їхні роботи для навчання систем штучного інтелекту без дозволу чи компенсації.

Лист опублікувала Гільдія авторів, професійна організація письменників, повідомляє The Wall Street Journal.

Автори направили листа керівникам таких компаній, як Microsoft, Meta та Alphabet. Звернення підписали відомі літератори, зокрема Джеймс Паттерсон, Маргарет Етвуд і Джонатан Франзен.

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Письменники кажуть, що системи штучного інтелекту "імітують і повторюють їхню мову, історії, стиль та ідеї".

"Мільйони захищених авторським правом книг, статей, есе та поезії забезпечують "їжу" для систем штучного інтелекту, нескінченні страви, за які не було рахунків. Ви витрачаєте мільярди доларів на розробку технології ШІ. Справедливо, що ви компенсуєте нам використання наших творів, без яких ШІ був би банальним і надзвичайно обмеженим", – йдеться в листі.

У листі Гільдії авторів йдеться, що багато книг, які використовувалися для навчання систем штучного інтелекту, були взяті з "сумнозвісних піратських веб-сайтів".

Гільдія авторів заявила, що доходи письменників скоротилися на 40% за останнє десятиліття.

У листі йдеться, що штучний інтелект ще більше загрожує професії, насичуючи ринок контентом.

"Результат штучного інтелекту завжди матиме похідний характер. Наша робота не може бути використана без згоди, кредиту та компенсації. Усі три обов’язкові", – заявила Майя Шанбхаг Ланг, президент Гільдії авторів.

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У заяві-відповіді OpenAI йдеться, що ChatGPT навчається на "ліцензійному та загальнодоступному контенті", а також створеному тренерами та користувачами штучного інтелекту. У компанії додали, що поважають права творців і авторів. Meta відмовилася від коментарів.