Штучний інтелект замінить частину редакторів відомої німецької газети

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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20 червня 2023

В одній з найбільших німецьких газет Bild хочуть замінити людей, які обіймають низку редакторських посад, на штучний інтелект. 

Кількість людей, яких планують звільнити нині невідома, утім, як повідомляє The Guardian із посиланням на лист видавця Bild до співробітників, може йтися про "сотні скорочень". 

У рамках програми скорочення витрат на 100 мільйонів євро штучним інтелектом планують замінити "редакторів, персонал друкованого виробництва, підредакторів, коректорів та фоторедакторів".

"На жаль, нам доведеться розлучитися з колегами, що мають завдання, які в цифровому світі може виконувати штучний інтелект та/або автоматизовані процеси", – йдеться у листі.

Фото: bzyxx/Depositphotos

Зазначається, що в лютому виконавчий директор компанії-власника газети Axel Springer SE Матіас Депфнер заявляв, що медіакомпанія має стати "суто цифровою", а інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть "зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була".

Депфнер також припустив, що штучний інтелект незабаром стане "кращим агрегатором інформації, ніж люди". 

За його словами, у майбутньому залишаться лише видавці, які можуть створювати "найкращий оригінальний контент" як-от, видання з журналістськими розслідуваннями.

Раніше ми повідомляли, що в Німеччині штучний інтелект вперше провів церковну службу.

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