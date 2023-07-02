У Південній Кореї національним оркестром вперше диригував робот. ФОТО

У Сеулі робот-андроїд EveR 6 диригував національним оркестром Південної Кореї вперше у країні.

Дворукий робот з людським обличчям, розроблений Корейським інститутом промислових технологій, дебютував у Національному театрі Кореї 30 червня, повідомляє Reuters.

Робот спочатку вклонився глядачам, а потім почав керувати музикантами національного оркестру країни.

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"Рухи диригента дуже деталізовані. Робот зміг представити такі детальні рухи набагато краще, ніж я міг собі уявити" – сказав справжній диригент Чхве Су-Юл.

Фото: NToK, BangkokPost

Водночас "критичним недоліком" EveR 6 є те, що він не вміє слухати.

Рухи робота бездоганно тримають ритм, але їм бракує "дихання", сказав слухач Лі Янг-Чжу, який вивчає традиційну корейську музику.

На його думку, роботу поки що не вдається забезпечувати колективну та миттєву взаємодію оркестру.

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30 червня робот-андроїд EveR 6 диригував національним оркестром Південної Кореї

Робот-андроїд EveR 6, розроблений інститутом KITECH минулого року, має зріст близько 180 сантиметрів і гнучкі руки, пише KoreaHerald.

EveR 6 – це робот, який виконує запрограмовані рухи, а не генерує інформацію, на відміну від ChatGPT.

Нагадаємо, раніше у Німеччині штучний інтелект вперше провів церковну службу для протестантів: сподобалося не всім.