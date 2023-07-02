У Південній Кореї національним оркестром вперше диригував робот. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
6084
2 липня 2023

У Сеулі робот-андроїд EveR 6 диригував національним оркестром Південної Кореї вперше у країні.

Дворукий робот з людським обличчям, розроблений Корейським інститутом промислових технологій, дебютував у Національному театрі Кореї 30 червня, повідомляє Reuters.

Робот спочатку вклонився глядачам, а потім почав керувати музикантами національного оркестру країни.

Реклама:

"Рухи диригента дуже деталізовані. Робот зміг представити такі детальні рухи набагато краще, ніж я міг собі уявити" – сказав справжній диригент Чхве Су-Юл.

Читайте також: Може бути рідким та твердим: вчені створили робота-гуманоїда, який змінює форму

 Фото: NToK, BangkokPost

Водночас "критичним недоліком" EveR 6 є те, що він не вміє слухати.

Рухи робота бездоганно тримають ритм, але їм бракує "дихання", сказав слухач Лі Янг-Чжу, який вивчає традиційну корейську музику.

На його думку, роботу поки що не вдається забезпечувати колективну та миттєву взаємодію оркестру.

Реклама:

Читайте також: У Німеччині штучний інтелект вперше провів церковну службу

 30 червня робот-андроїд EveR 6 диригував національним оркестром Південної Кореї 

Робот-андроїд EveR 6, розроблений інститутом KITECH минулого року, має зріст близько 180 сантиметрів і гнучкі руки, пише KoreaHerald.

EveR 6 – це робот, який виконує запрограмовані рухи, а не генерує інформацію, на відміну від ChatGPT.

Нагадаємо, раніше у Німеччині штучний інтелект вперше провів церковну службу для протестантів: сподобалося не всім.

Читайте також: Штучний інтелект замінить частину редакторів відомої німецької газети


Реклама:


Реклама:
 9304
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4587
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3498
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат