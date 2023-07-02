У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування

У Канаді від передозування помер власник першого в країні магазину, де відкрито продавали героїн, кокаїн, метамфетамін і MDMA (екстазі).

51-річний Джеррі Мартін відкрив магазин у Ванкувері, бо хотів дати людям доступ до "чистих наркотиків" і кинути виклик канадським законам про небезпечні речовини, повідомляє VICE News.

Кілька днів тому Мартіна госпіталізували з підозрою на передозування фентанілом (синтетичним опіоїдом), а 30 червня чоловіка не стало – сім'я вирішила відключити його від системи життєзабезпечення.

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Раніше власник магазину наркотиків розповідав журналістам, що мав залежність від кокаїну і більшу частину своєї молодості був бездомним.

Фото: VICE

У травні Мартін відкрив "The Drugs Store" – перший магазин у Канаді та США, де відкрито продавали наркотики, які пройшли перевірку на відсутність фентанілу та інших шкідливих домішок.

Чоловіка заарештували за 24 години після відкриття магазину в Істсайді Ванкувера – "епіцентрі передозувань".

"Я даю їм наркотики, що викликають залежність, але я даю безпечніші речовини, ніж ті, що можна придбати на вулиці, де може бути підмішаний фентаніл або інший наркотик", – казав Мартін.

Партнерка Джеррі Мартіна Кріста Томас заявила, що чоловік хотів врятувати людям життя.

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"Джеррі вважав, що люди займаються самолікуванням своїх травм. І поки вони це роблять, їм потрібний безпечний засіб.

Він такий самий, як і будь-яка інша людина на цій землі. Він мав свою травму, і, на жаль, у нього стався рецидив", – додала Кріста.

Нагадаємо, за даними 2021 року, в Україні понад мільйон людей вживають наркотики.