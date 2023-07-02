У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
13285
2 липня 2023

У Канаді від передозування помер власник першого в країні магазину, де відкрито продавали героїн, кокаїн, метамфетамін і MDMA (екстазі). 

51-річний Джеррі Мартін відкрив магазин у Ванкувері, бо хотів дати людям доступ до "чистих наркотиків" і кинути виклик канадським законам про небезпечні речовини, повідомляє VICE News.

Кілька днів тому Мартіна госпіталізували з підозрою на передозування фентанілом (синтетичним опіоїдом), а 30 червня чоловіка не стало – сім'я вирішила відключити його від системи життєзабезпечення. 

Раніше власник магазину наркотиків розповідав журналістам, що мав залежність від кокаїну і більшу частину своєї молодості був бездомним.

 Фото: VICE 

У травні Мартін відкрив "The Drugs Store" – перший магазин у Канаді та США, де відкрито продавали наркотики, які пройшли перевірку на відсутність фентанілу та інших шкідливих домішок. 

Чоловіка заарештували за 24 години після відкриття магазину в Істсайді Ванкувера – "епіцентрі передозувань". 

"Я даю їм наркотики, що викликають залежність, але я даю безпечніші речовини, ніж ті, що можна придбати на вулиці, де може бути підмішаний фентаніл або інший наркотик", – казав Мартін. 

Партнерка Джеррі Мартіна Кріста Томас заявила, що чоловік хотів врятувати людям життя.

"Джеррі вважав, що люди займаються самолікуванням своїх травм. І поки вони це роблять, їм потрібний безпечний засіб.

Він такий самий, як і будь-яка інша людина на цій землі. Він мав свою травму, і, на жаль, у нього стався рецидив", – додала Кріста.

Нагадаємо, за даними 2021 року, в Україні понад мільйон людей вживають наркотики.

Читайте також: Колишні наркомани бувають. Одна історія про вихід з рабства


Реклама:


 58
Суспільство

Крінж чи база. Як добре ви знаєте молодіжний сленг? ТЕСТ

 6529
Суспільство

Ваша дитина краде: що (не)робити

Тетяна Денисенко
 1484
Суспільство

Про заснування приватного реабілітаційного центру "Модричі": "Це — не бізнес-проект, це була емоція!"

PROMOTED

Головне на сайті


Суспільство

Крінж чи база. Як добре ви знаєте молодіжний сленг? ТЕСТ

Петиція за збереження українського дубляжу набрала необхідну кількість голосів
За час повномасштабного вторгнення загинуло втричі більше цивільних, ніж за 8 років війни – ООН
"Це був мій другий День народження": львів’янка розповіла історію порятунку після ракетного обстрілу. ФОТО
У Києві історичний будинок на Володимирській внесли до переліку культурної спадщини
"Деокупація майбутнього": друзі загиблої письменниці Амеліної оголосили збір на заснований нею фестиваль
Суспільство

Ваша дитина краде: що (не)робити

Тетяна Денисенко
Суспільство

Про заснування приватного реабілітаційного центру "Модричі": "Це — не бізнес-проект, це була емоція!"

PROMOTED