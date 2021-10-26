В Україні понад мільйон людей вживають наркотики – генпрокурорка

Від 1 до 1,5 мільйона українців вживають наркотики, і цей показник зростає на 8-10% щороку.

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час наради керівників правоохоронних та інших державних органів, повідомляє "Суспільне".

"Темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі", – сказала вона.

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Щороку близько 120 тисяч українців помирають від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб, зазначила генпрокурорка.

Фото: Depositphotos/Автор Syda_Productions

Найбільше злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, відбуваються у Києві та у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях.

При цьому близько 20% наркотиків в Україні поширюють через інтернет.

"Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет.

Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – розповіла Венедіктова.

Однак цьогоріч Національна поліція вилучила майже у 5 разів менше наркотиків ніж у 2020 році

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Нагадаємо, у підлітків, які часто вживають канабіс, більше шансів народити недоношену дитину.

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