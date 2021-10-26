В Україні понад мільйон людей вживають наркотики – генпрокурорка

Від 1 до 1,5 мільйона українців вживають наркотики, і цей показник зростає на 8-10% щороку.
Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час наради керівників правоохоронних та інших державних органів, повідомляє "Суспільне".
"Темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі", – сказала вона.
Щороку близько 120 тисяч українців помирають від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб, зазначила генпрокурорка.
|Фото: Depositphotos/Автор Syda_Productions
Найбільше злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, відбуваються у Києві та у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях.
При цьому близько 20% наркотиків в Україні поширюють через інтернет.
"Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет.
Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – розповіла Венедіктова.
Однак цьогоріч Національна поліція вилучила майже у 5 разів менше наркотиків ніж у 2020 році
Нагадаємо, у підлітків, які часто вживають канабіс, більше шансів народити недоношену дитину.
Вас також може зацікавити:
Доросла розмова про наркотики: чого бракує українській дискусії щодо легалізації канабісу
Вчені виявили залежність риб від наркотиків
Грецький священник облив кислотою 10 людей на суді, де його звинуватили у зберіганні наркотиків
Навіщо я добровільно лягла в наркологічну клініку. Досвід
В Україні кожен 9-й засуджений за зберігання наркотиків. Чому це погано
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.