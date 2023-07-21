Нададуть алгоритм дій та практичні поради: в Україні створять першу платформу для волонтерів

В Україні створять першу платформу для об’єднання волонтерів – Social Camp Odesa. Там надаватимуть правову, фінансову, логістичну, організаційну та комунікаційну підтримку.
Про це "УП.Життя" повідомив громадський активіст та один із засновників ініціативи Єгор Гребенніков.
"Найважливіше в житті знайти своїх, правда? А ми можемо допомогти спільноті благодійників, аби вони нарешті отримали майданчик для обміну думками, емоціями і мріями", – зазначив Гребенніков.
За його словами, проєкт Social Camp Odesa буде майданчиком для того, щоб волонтера вислухали, порадили алгоритми дій, що працюють та надали необхідну підтримку. Не лише моральну, а й практичну.
|Єгор Гребенніков
Волонтерам дуже важливо розібратись в правових, фінансових, логістичних, організаційних, комунікаційних тонкощах тої справи, яку вони виконують.
Мета проєкту Social Camp – об’єднати досвід та знання волонтерів задля перемоги України у війні з РФ.
Перша зустріч волонтерської спільноти відбудеться вже 22 липня в Одесі.
Нагадаємо, волонтери запустили безкоштовний онлайн-курс з базової військової підготовки на платформі Prometheus.
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