Як визначити, з ким має проживати дитина під час війни? Відповідає омбудсмен

Через повномасштабне вторгнення Росії перед багатьма українськими сім’ями постало питання вимушеної міграції. На тлі цього виникають ситуації, коли батьки не можуть дійти згоди, з ким проживатиме дитина.

Як діяти у такій ситуації, пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, в Україні вже відомі випадки відбирання дитини одним із батьків.

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"Закликаю батьків діяти першочергово в інтересах маленьких українців й враховувати рівні права та обов'язки обох батьків. Вирішуйте питання проживання дитини згідно з нормами чинного законодавства", – наголосив омбудсмен.

Сімейний кодекс передбачає такі процедури визначення місця проживання дитини з одним із батьків:

до віку 10 років місце проживання сина чи доньки визначається за згодою батьків;

для дітей від 10 до 14 років – лише згоди дорослих недостатньо, враховується також думка дитини;

від 14 років неповнолітні можуть обирати, з ким жити самостійно.

Якщо батьки не можуть домовитися між собою, з ким буде проживати дитина, їм потрібно звернутися в орган опіки чи піклування.

Для вирішення спору необхідно звернутися до районної адміністрації, державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, районної у містах, сільської чи селищної ради.

"Якщо питання не вдалося вирішити в такий спосіб, заяву про визначення місця проживання дитини можна подати до суду. У такому разі орган опіки та піклування припиняє розгляд заяви", – Дмитро Лубінець.

Позовну заяву з необхідними документами має подати один із батьків до суду першої інстанції за місцем прописки чи перебування.

У суді один із батьків має довести, що він відповідально ставиться до виконання обов'язків, не має проблем зі здоров’ям, має належне фінансове становище і що може забезпечити задовільні житлові умови.

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У суді також враховують сталість соціальних зв’язків дитини, її психологічний стан, місце навчання та інші обставини. Зокрема, шкідливі звички батьків, їх графіки роботи тощо.

Під час розгляду справи щодо місця проживання дитини у суді обов’язковою є участь органу опіки та піклування.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як розлучитися під час війни.