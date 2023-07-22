У Франції померла акторка Джозефін Чаплін – дочка Чарлі Чапліна

Станіслав Ткацевіч
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22 липня 2023

У Франції померла Джозефін Чаплін, дочка Чарлі Чапліна, пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення від родини.

Акторці, яка зіграла у "Кентерберійських оповіданнях" П’єра Паоло Пазоліні, було 74 роки.

Джозефін Чаплін – шоста з одинадцяти дітей Чарлі Чапліна. Вона народилася у шлюбі з четвертою дружиною – Уною О’Ніл. Вони познайомилися у 1942 році, а вже за рік одружилися.

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"Нарешті знайшла справжнє щастя, і, схоже, вони обоє знайшли свою половинку, незважаючи на те, що Уні було лише 18, а Чарлі – 53 " писав Chaplin Office про шлюб зірки німого кіно. 

 Фото: Sunset Boulevard/Gettyimages.com

Джозефін народилася у Санта-Моніці, штат Каліфорнія в 1949-му році. За свою кар’єру вона знялася у багатьох фільмах: "Втеча до сонця" Менахема Голана, "Хлопець з бухти" з Лівом Ульманом і Кіфером Сазерлендом, тощо.

Проте вперше світ побачив Джозефін  на екранах ще у віці 3-х років. Тоді її батько був сценаристом фільму "Вогні рампи". Саме у цій стрічці Чаплін зняв майже усіх своїх родичів. Це було в 1952 році. 

 Фото: Sunset Boulevard/Gettyimages.com

Пізніше Джозефін Чаплін керувала сімейним офісом у Парижі та спонсорувала статую свого батька у Вотервілі, Ірландія. За своє життя вона двічі виходила заміж – за грецького бізнесмена Ніккі Сістоваріса, а потім за археолога Жан-Клода Гардена.

У Джозефін залишилися брати, сестри та сини. Похорони відбудуться в Парижі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про смерть легендарної співачки та акторки Джейн Біркін. 

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