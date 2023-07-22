Мандрівник з Франції випадково перетнув український кордон на каяку. ФОТО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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22 липня 2023

Француз-мандрівник збився з маршруту та незаконно перетнув український кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Громадянин Франції втратив орієнтир та заплив на каяку в акваторію порту "Рені" на Одещині. Чоловік подорожував світом понад 50 днів.

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Мандрівник був дуже здивований, що опинився в Україні.

 Француз-мандрівник збився з маршруту та незаконно перетнув український кордон
 Мандрівник був дуже здивований, що опинився в Україні

Прикордонники склали на іноземця документи про адміністративне правопорушення. Пізніше, в порядку реадмісії (взаємні зобов'язання держав, які закріплюються у міжнародних угодах, прийняти назад власних громадян), його переправлять румунській стороні.

Нагадаємо, раніше прикордонники розповідали, як на Закарпатті двоє чоловіків, щоб виїхати за кордон, вирішили прикинутися дітьми. 


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