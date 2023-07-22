Телескоп Вебба зазнімкував неправильну галактику, всіяну зорями. ФОТО

Телескоп Вебба сфотографував неправильну галактику, всіяну областями недавнього зореутворення, повідомляє NASA.

На світлині можна побачити Arp 263 – неправильну галактику, яка ховається на задньому плані.

Водночас на зображенні домінує зоряний фотобомбардувальник – зірка BD+17 2217. У той же час Arp 263 є неправильною галактикою, всіяною областями нещодавнього зореутворення.

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Астрономи вважають, що її нерівний вигляд пояснюється процесом злиття двох галактик. Вона розташована на відстані близько 25 млн світлових років у сузір’ї Лева.

Зображення – це синтез різних досліджень неправильної галактики з використанням двох інструментів телескопа.

Перше було пов’язане зі спостереженням за місцями нещодавно створених наднових – зорей, які збільшують свою світність раптово у мільярди разів, як-от, SN 2012A, виявленої понад 10 років тому. Астрономи використовували потужну камеру Hubble 3 для пошуку слідів зіркового вибуху.

Друге дослідження було частиною кампанії з використанням Advanced Camera for Surveys Hubble для отримання зображень пекулярних галактик у каталозі Arp – тих, які мають особливості та не можуть бути віднесені до певного морфологічного класу, і за якими раніше не спостерігали. Це робили з метою пошуку перспективних об’єктів для вивчення.

Нагадаємо, раніше телескоп зміг створити найглибше та найчіткіше наукове зображення космосу.