Космічний телескоп Хаббл зазнімкував "галактичного монстра". ФОТО

Космічний телескоп NASA Хаббл під час спостереженням за скупченням галактик в сузір’ї Великого Пса зафіксував "галактичного монстра".

"Чудовисько" розташоване за вісім мільярдів світлових років від Землі, повідомляють в NASA.

Сукупність щонайменше скупчень галактик перебуває в процесі злиття, тому в майбутньому може перетворитися на велике скупчення, яке діятиме як гравітаційна лінза.

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"Гравітаційна лінза – напрочуд вражаюче явище, яке може збільшувати віддалені об’єкти, дозволяючи астрономам спостерігати об’єкти, які інакше були б надто слабкими та надто далекими, щоб їх можна було виявити", – пояснюють в NASA.

Фото: ESA/Hubble & NASA, H. Ebeling

Злиття галактик на знімку астрономи назвали "галактичним монстром".

За словами науковців, гравітаційна лінза здатна спотворювати зображення фонових галактик, перетворюючи їх на смуги світла.

Прояви цього можна побачити на світлині, де яскраві дуги змішуються зі скупченням галактик.

Раніше космічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику.