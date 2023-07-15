Космічний телескоп Хаббл зазнімкував "галактичного монстра". ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
10681
15 липня 2023

Космічний телескоп NASA Хаббл під час спостереженням за скупченням галактик в сузір’ї Великого Пса зафіксував "галактичного монстра". 

"Чудовисько" розташоване за вісім мільярдів світлових років від Землі, повідомляють в NASA. 

Сукупність щонайменше скупчень галактик перебуває в процесі злиття, тому в майбутньому може перетворитися на велике скупчення, яке діятиме як гравітаційна лінза.

Реклама:

"Гравітаційна лінза – напрочуд вражаюче явище, яке може збільшувати віддалені об’єкти, дозволяючи астрономам спостерігати об’єкти, які інакше були б надто слабкими та надто далекими, щоб їх можна було виявити", – пояснюють в NASA.  

Фото: ESA/Hubble & NASA, H. Ebeling

Злиття галактик на знімку астрономи назвали "галактичним монстром". 

За словами науковців, гравітаційна лінза здатна спотворювати зображення фонових галактик, перетворюючи їх на смуги світла. 

Прояви цього можна побачити на світлині, де яскраві дуги змішуються зі скупченням галактик.

Раніше космічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику. 

Читайте також: У NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів. ФОТО

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 9239
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4576
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3494
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат