Двічі страждав від окупантів: що відомо про Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований росіянами

У ніч на 23 липня російські окупанти обстріляли Одесу, сильно пошкодивши історичний центр міста. За даними ОВА, внаслідок обстрілу загинула одна людина, а 22 – постраждали, зокрема четверо дітей.

Внаслідок ракетного удару пошкоджень зазнали Спасо-Преображенський кафедральний собор, Будинок вчених, бульвар Жванецького, житлові будинки, портова інфраструктура.

"Українська правда. Життя" зібрала кілька фактів про собор, який любили одесити й вже вдруге знищили окупанти.

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Собор почали будувати понад 200 років тому

23 липня росіяни поцілили ракетою у Спасо-Преображенський кафедральний собор

Спасо-Преображенський кафедральний собор на Соборній площі – найбільший православний храм в Одесі, який вперше почали будувати 228 років тому на честь Миколи Чудотворця, за даними єпархії УПЦ.

"У серпні 1794 року відбулося урочисте освячення міста Одеси, під час якого на Соборній площі було освячено місце будівництва церкви на честь Миколи Чудотворця, а в 1795 році був закладений перший камінь", – розповідають на сайті єпархії.

Проєктування споруди доручили архітекторові та військовому інженерові Вікентію Ванрезанту. Роботи фактично почались у 1803 році після того, як градоначальником Одеси став герцог де Рішельє.

Урочисте освячення церкви відбулось 25 травня 1809 року.

У 1825 було затверджено проєкт дзвіниці, розроблений італійцем Джованні Фраполлі. У 1841 році архітектор Деолаус-Генріх Гейденрейх розробив проєкт трапезної частини, що об’єднала дзвіницю і стару церкву.

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Наприкінці ХІХ століття у соборі проводилися часткові реконструкції, а у 1894 році – капітальний ремонт.

Спасо-Преображенський собор – приклад архітектурної пам’ятки у стилі класицизму.

Собор в Одесі був знищений більшовиками

Окупанти не вперше підривають одеську святиню – такий злочин уже скоювали майже 90 років тому.

2 березня 1932 року більшовики закрили собор. А вже у 1936 році підірвали дзвіницю та собор, розграбувавши його перед цим.

Після завершення радянської окупації, у 1990-х роках українські фахівці провели розкопки і знайшли старий фундамент собору. У 1999 році Кабмін вніс одеський собор до "Програми відтворення видатних втрачених пам’яток історії та культури України".

З 2000 по 2005 роки Спасо-Преображенський собор відбудували, і вже 6 січня 2005 року відбулося освячення нижнього храму на честь одеського святителя Інокентія.

У 2010 році собор "освячував" Патріарх Кіріл

21 червня 2010 року предстоятель Російської православної церкви Кирил Гундяєв освятив верхній храм Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору.

Тоді друг Путіна "віщав" українцям, що "жодні величні стіни і велика кількість позолоти не врятують людину, якщо вона сама не стане храмом Божим", і "краще взагалі храмів не зводити, якщо не жити за Божими законами".

Нагадаємо, що у 2022 році Патріарх Кирил благословив російську війну проти України і вихваляв російських загарбників, які вирушали воювати проти українців. У промовах друга Путіна фігурувала "перемога над фашизмом", "захист народів Русі" від заходу та інші нісенітниці.

Після сьогоднішнього ракетного удару клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук записав емоційне відео, у якому розповів про руйнування.

"Руські тварі влучили у собор, який будувала вся Одеса. Влучило просто у вівтар, все у мотлох просто зруйновано. Собору більше немає… Дякую, руські браття… Дякую, ваша святість, що ви влучили у саме серце митрополита Агафангела. Богородиця вам цього не пробачить", – сказав чоловік.

У пресслужбі також заявили, що УПЦ засуджує російську агресію.

"Одеська єпархія УПЦ вкотре засуджує агресію РФ проти України та терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси – Спасо-Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор ніяким чином не повʼязаний з військовими обʼєктами", – йдеться на сайті єпархії.

Собор потрапив до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У 2023 році Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі потрапив до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом з усім історичним центром міста.

Сьогодні ЮНЕСКО "рішуче засудила" ракетний удар.

"У відповідь на заяву Генерального секретаря ООН, ЮНЕСКО засуджує російську атаку в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси", яка зачепила будівлі, що мають культурне значення в межах об'єкта", – йдеться на сайті організації.

Російська ракета прилетіла у вівтар

Фото: Костянтин і Влада Ліберови/libkos

В Одеській єпархії УПЦ повідомили про пряме влучання пракети у центральний вівтар, внаслідок чого будівля собору була частково зруйнована.

Росіяни зруйнували перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкодили внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищили службові приміщення нижньої частини собору.

Під час обстрілу в соборі перебував охоронець та семінарист. Вони залишились живі, але охоронець отримав поранення.

Також постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яку вважають покровителькою Одеси.

Туристи любили Спасо-Преображенський собор в Одесі

Спасо-Преображенський кафедральний собор був відомою туристичною пам’яткою.

Українці почали ділитися спогадами про відвідування собору у соцмережах, а також публікувати фотографії "до" та "після" ракетного удару.

Фото: nastia_haioshko