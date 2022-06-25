"Отріцатєльно встал": реакції українців на падіння патріарха Кирила

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирил (Володимир Гундяєв) послизнувся на святій воді, впав і забив спину.

Інцидент стався під час богослужіння у церкві міста Новоросійськ, де Гундяєв освячував храм.

Користувачі соцмереж зраділи символічному падінню Кирила, адже той благословляє воєнні злочини РФ проти українців.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців на падіння очільника РПЦ.

"В мене картопля молода кипить аж переливається, а я 32-й раз дивлюся, як Гундяєв навернувся спиною на кахвель…

І нічого не зробиш…", – написав Віталій Чепинога у Facebook.

"Після того, як кіріл навернувсь на освяченій воді, у мене вперше поменшало скепсису щодо її чудодійності", – каже лідер гурту Karta Svitu Іван Марунич.

"Патріарх Кирило впав під час освячення храму. Це, звичайно, ще не точне влучення по голові блискавкою з небес, але напрямок руху карми голови РПЦ вже зрозумілий", – написав Бандерівський Кіт у Twitter.

Патріарх Кирило впав під час освячення храму



Це, звичайно, ще не точне влучення по голові блискавкою з небес, але напрямок руху карми голови РПЦ вже зрозумілий pic.twitter.com/yxEzvTrOAq — Бандерівський кіт (@TridentUA) June 25, 2022

"За повідомленням російських ЗМІ, патріарх кіріл сьогодні не впав, а отріцатєльно встал", – написала Тетяна Власова у Facebook.

"Сов-падение?" – відреагував журналіст УП Роман Романюк.

"АХАХАХХАХА. Патріарх Кирил впав, послизнувся на "святій воді", яку сам і розбризкав. Чорт й*баний, нічого, чекають тебе у пеклі", – написав блогер і волонтер Ігор Лаченков у Tеlеgram.

"Патріарх кіріл на власному прикладі показав, як виглядає гріхопадіння", – зауважує користувач Максим Несвітайлов.

Українці впевнені, що падіння Кирила – це знак згори.

"Агент ФСБ патріарх кіріл, який "благословив" російську армію на війну в Україні, отримав знак згори Дід послизнувся і впав під час освячення храму у Новоросійську", – написав користувач @Info53917080 у Twitter.

"Що це, якщо не божий гнів", – також коментує користувачка @Kisa91890765.

"Так званий духовний лідер рашистів патріарх Кирило – Гундяєв, який благословив війну в Україні, впав під час освячення нового храму. Ну хіба це не знак з неба?", – додав користувач @alexxbezz.

Знакі, знакі, знакі!!!

Так званий духовний лідер рашистів патріарх Кирило - Гундяєв, якій благословив війну в Україні, впав під час освячення нового храму. Ну хіба це не знак з неба? pic.twitter.com/5ueU8SNteh — alexxbezz (@alexxbezz) June 25, 2022

А користувач Роман Москаль вважає, що падіння російського патріарха – це знак з інших місць:

"Гундяєв (т.зв патріарх Кіріл) впав під час служби. Цей знак інтерпретують, переважно, як знак згори. Та я думаю, що це знак знизу, бо сучасне російське т.зв. православ‘я орієнтується на підземний світ, а не на небесний".

Гундяєв (т.зв патріарх Кіріл) впав під час служби.



цей знак інтерпретують, переважно, як знак згори.



та я думаю, що це знак знизу, бо сучасне російське т.зв. православ‘я орієнтується на підземний світ, а не на небесний. — Роман Москаль (@RomanMoskal70) June 25, 2022

"Біснуватий ідолопоклонник Гундяєв, який свого товариша по службі в КГБ Путіна любить більше за Бога, а більше за Путіна любить лише гроші, якимось чином все одно примудрився освятити воду (можливо, серед прихожан випадково затесався хтось по-справжньому віруючий). Але свята вода подіяла на нього так, як і на будь-якого іншого біса. Вийшло символічно", – так інцидент коментує "Карпатська Січ" у Telegram-каналі.

Водночас сам Гундяєв послався на закони фізики.

"Просто підлога прекрасна, в неї дивитися можна, така вона блискуча і рівна. Але коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. Цією прекрасною підлогою я так невдало прокотився. Але з Божої милості, без жодних наслідків", – прокоментував Кіріл своє падіння.