"Отріцатєльно встал": реакції українців на падіння патріарха Кирила

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирил (Володимир Гундяєв) послизнувся на святій воді, впав і забив спину.

Інцидент стався під час богослужіння у церкві міста Новоросійськ, де Гундяєв освячував храм.

Користувачі соцмереж зраділи символічному падінню Кирила, адже той благословляє воєнні злочини РФ проти українців.

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"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців на падіння очільника РПЦ.

"В мене картопля молода кипить аж переливається, а я 32-й раз дивлюся, як Гундяєв навернувся спиною на кахвель…

І нічого не зробиш…", – написав Віталій Чепинога у Facebook.

"Після того, як кіріл навернувсь на освяченій воді, у мене вперше поменшало скепсису щодо її чудодійності", – каже лідер гурту Karta Svitu Іван Марунич.

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"Патріарх Кирило впав під час освячення храму. Це, звичайно, ще не точне влучення по голові блискавкою з небес, але напрямок руху карми голови РПЦ вже зрозумілий", – написав Бандерівський Кіт у Twitter.

Патріарх Кирило впав під час освячення храму



Це, звичайно, ще не точне влучення по голові блискавкою з небес, але напрямок руху карми голови РПЦ вже зрозумілий pic.twitter.com/yxEzvTrOAq — Бандерівський кіт (@TridentUA) June 25, 2022

"За повідомленням російських ЗМІ, патріарх кіріл сьогодні не впав, а отріцатєльно встал", – написала Тетяна Власова у Facebook.

"Сов-падение?" – відреагував журналіст УП Роман Романюк.

"АХАХАХХАХА. Патріарх Кирил впав, послизнувся на "святій воді", яку сам і розбризкав. Чорт й*баний, нічого, чекають тебе у пеклі", – написав блогер і волонтер Ігор Лаченков у Tеlеgram.

"Патріарх кіріл на власному прикладі показав, як виглядає гріхопадіння", – зауважує користувач Максим Несвітайлов.

Українці впевнені, що падіння Кирила – це знак згори.

"Агент ФСБ патріарх кіріл, який "благословив" російську армію на війну в Україні, отримав знак згори Дід послизнувся і впав під час освячення храму у Новоросійську", – написав користувач @Info53917080 у Twitter.

"Що це, якщо не божий гнів", – також коментує користувачка @Kisa91890765.

"Так званий духовний лідер рашистів патріарх Кирило – Гундяєв, який благословив війну в Україні, впав під час освячення нового храму. Ну хіба це не знак з неба?", – додав користувач @alexxbezz.

Знакі, знакі, знакі!!!

Так званий духовний лідер рашистів патріарх Кирило - Гундяєв, якій благословив війну в Україні, впав під час освячення нового храму. Ну хіба це не знак з неба? pic.twitter.com/5ueU8SNteh — alexxbezz (@alexxbezz) June 25, 2022

А користувач Роман Москаль вважає, що падіння російського патріарха – це знак з інших місць:

"Гундяєв (т.зв патріарх Кіріл) впав під час служби. Цей знак інтерпретують, переважно, як знак згори. Та я думаю, що це знак знизу, бо сучасне російське т.зв. православ‘я орієнтується на підземний світ, а не на небесний".

Гундяєв (т.зв патріарх Кіріл) впав під час служби.



цей знак інтерпретують, переважно, як знак згори.



та я думаю, що це знак знизу, бо сучасне російське т.зв. православ‘я орієнтується на підземний світ, а не на небесний. — Роман Москаль (@RomanMoskal70) June 25, 2022

"Біснуватий ідолопоклонник Гундяєв, який свого товариша по службі в КГБ Путіна любить більше за Бога, а більше за Путіна любить лише гроші, якимось чином все одно примудрився освятити воду (можливо, серед прихожан випадково затесався хтось по-справжньому віруючий). Але свята вода подіяла на нього так, як і на будь-якого іншого біса. Вийшло символічно", – так інцидент коментує "Карпатська Січ" у Telegram-каналі.

Водночас сам Гундяєв послався на закони фізики.

"Просто підлога прекрасна, в неї дивитися можна, така вона блискуча і рівна. Але коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. Цією прекрасною підлогою я так невдало прокотився. Але з Божої милості, без жодних наслідків", – прокоментував Кіріл своє падіння.