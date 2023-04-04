В Одесі відкрили табличку про внесення центру міста до спадщини ЮНЕСКО. ФОТО

У вівторок, 4 квітня, в Одесі відкрили інформаційну табличку про включення центру міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Відкриття відбулося під час офіційного візиту до Одеси генеральної директорки ЮНЕСКО Одрі Азулє, повідомило Суспільне.

"Це історичний момент – ми передали оригінал сертифіката, який засвідчує що центр Одеси є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відповідно під особливим протекторатом, під особливою охороною. Росія в притаманній собі манері привітала пані Одрі і її візит 17 шахедами, 14 з яких ми збили", – заявила перша заступниця міністра із закордонних справ Еміне Джапарова.

В Одсесі відкрили інформаційну табличку про внесення історичного центру до спадщини ЮНЕСКО. Фото: Суспільне Одеса

Гендиректорка ЮНЕСКО зазначила, що організація буде й надалі підтримувати Одесу. Зокрема, сприятиме цифровізації місцевих музеїв.

В Одсесі відкрили інформаційну табличку про внесення історичного центру до спадщини ЮНЕСКО. Фото: Суспільне Одеса

"Я щойно оголосила про нову підтримку одним із наших послів археологічного музею Одеси, але будуть й інші. Ми обговорили з міським головою, що я хотіла б обговорити наступні пріоритети з точки зору цифровізації колекцій музеїв, як ми обговорювали з міністром культури", – сказала Азулє.

В Одсесі відкрили інформаційну табличку про внесення історичного центру до спадщини ЮНЕСКО. Фото: Суспільне Одеса

Напередодні з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє, яка перебуває з візитом в Україні, на Чернігівщині провів переговори президент Володимир Зеленський. Вона передала йому сертифікат про внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

У свою чергу Зеленський наголосив на важливості включення до списку ЮНЕСКО й інших українських об’єктів культурної спадщини – зокрема, історичного центру Чернігова.

Історичний центр Одеси внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО наприкінці січня цього року. Тоді місцеві захисники архітектури скаржилися, що їх не залучали до роботи комісії, що створювала досьє, необхідне для надання центру Одеси цього статусу.