Найстаріший льодовик у світі міг виникнути майже 3 млрд років тому – дослідження

Вік найстарішого льодовика у світі може становити 2,9 мільярда років.
Про це свідчить дослідження, опубліковане у журналі Geochemical Perspectives Letters, повідомляє Live science.
Для свого дослідження вчені розкопали сланцеві відкладення та проаналізували проби з родовищ на північному сході Південної Африки.
"Ми виявили надзвичайно добре збережені льодовикові відкладення поблизу золотих родовищ Південної Африки", – сказав співавтор дослідження Ілля Біндеман, професор ізотопної геохімії та вулканології в Університеті Орегону.
|Фото: Andrew Luyten/Gettyimages
У минулому інші дослідники виявили деякі фізичні зразки, які свідчать про давнє зледеніння в цьому регіоні.
Проте докази заледеніння в цю епоху мільярди років тому викликають гострі суперечки.
Для дослідження вчені зібрали зразки осадових порід у кратоні Каапвааль – стародавньому гірському тілі, розташованому в південно-східному регіоні Південної Африки.
У цих зразках дослідники виявили найдавніші відомі у світі льодовикові морени, які є уламками, залишеними льодовиком.
Наявність цього льодовикового матеріалу може дати підказки щодо клімату та географії Землі протягом того періоду.
Одна з теорій полягає в тому, що ця область Південної Африки могла бути близькою до одного з полюсів 2,9 мільярда років тому.
"Інша теорія полягає в тому, що вся Земля перебувала у періоді "сніжної кулі", коли низькі концентрації парникових газів вуглекислого газу та метану в атмосфері призвели до "зворотного парникового ефекту", спричинивши замерзання більшої частини планети", – сказав у заяві співавтор дослідження Аксель Хофманн, доцент кафедри геології Університету Йоганнесбурга в Південній Африці.
Читайте також: Замість льоду – зелень. Лід із секретної місії розкрив нові деталі про історію Гренландії