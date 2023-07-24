Найстаріший льодовик у світі міг виникнути майже 3 млрд років тому – дослідження

Вік найстарішого льодовика у світі може становити 2,9 мільярда років.

Про це свідчить дослідження, опубліковане у журналі Geochemical Perspectives Letters, повідомляє Live science.

Для свого дослідження вчені розкопали сланцеві відкладення та проаналізували проби з родовищ на північному сході Південної Африки.

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"Ми виявили надзвичайно добре збережені льодовикові відкладення поблизу золотих родовищ Південної Африки", – сказав співавтор дослідження Ілля Біндеман, професор ізотопної геохімії та вулканології в Університеті Орегону.

Фото: Andrew Luyten/Gettyimages

У минулому інші дослідники виявили деякі фізичні зразки, які свідчать про давнє зледеніння в цьому регіоні.

Проте докази заледеніння в цю епоху мільярди років тому викликають гострі суперечки.

Для дослідження вчені зібрали зразки осадових порід у кратоні Каапвааль – стародавньому гірському тілі, розташованому в південно-східному регіоні Південної Африки.

У цих зразках дослідники виявили найдавніші відомі у світі льодовикові морени, які є уламками, залишеними льодовиком.

Наявність цього льодовикового матеріалу може дати підказки щодо клімату та географії Землі протягом того періоду.

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Одна з теорій полягає в тому, що ця область Південної Африки могла бути близькою до одного з полюсів 2,9 мільярда років тому.

"Інша теорія полягає в тому, що вся Земля перебувала у періоді "сніжної кулі", коли низькі концентрації парникових газів вуглекислого газу та метану в атмосфері призвели до "зворотного парникового ефекту", спричинивши замерзання більшої частини планети", – сказав у заяві співавтор дослідження Аксель Хофманн, доцент кафедри геології Університету Йоганнесбурга в Південній Африці.