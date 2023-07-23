Замість льоду – зелень. Лід із секретної місії розкрив нові деталі про історію Гренландії

Ядро льоду з секретної армійської місії часів Холодної війни демонструє, що більша частина Гренландії була зеленою 416 тисяч років тому, пише Sci Tech Daily.

Останнє дослідження в журналі Science припускає припущення, що більшість острова було тундрою. Можливо, вкритою деревами та бродячими мамонтами.

До цього геологи вважали, що льодовиковий покрив існував протягом більшої частини останніх 2,5 млн років. Натомість помірне потепління від 424 до 374 тисяч років тому призвело до різкого танення.

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Тоді рівень моря підвищився щонайменше на 1,5 метра. Це було попри те, що рівень вуглекислого газу, який затримує тепло, був удвічі меншим за сьогодні. Тому крижаний покрив Гренландії може бути набагато чутливішим до змін клімату, ніж вважали раніше.

Такі висновки отримали вчені з Університету Вермонта (UVM), Університету штату Юта та чотирнадцяти інших установ завдяки льоду, який зібрали на секретній базі армії США Camp Century в 1960-х роках. Тоді військові бурили 1390 м льоду, щоб дістати осад з ґрунтом і камінням з глибини.

Після цього він зберігався у морозилці десятиліттями. Лише у 2017 році осад відкрили знову та показали, що всередині було листя та мох, можливо, бореального лісу.

Це дослідження надало прямий доказ, що осад безпосередньо під льодовиковим покривом відкладався текучою водою у вільному від льоду середовищі під час періоду помірного потепління, який називається морською ізотопною стадією 11, від 424 до 374 тисяч років тому.

"Це справді перше достеменне свідчення того, що більша частина крижаного щита Гренландії зникла, коли потепліло", – каже вчений Університету Вермонта Пол Бірман, керівник нового дослідження.

Крім того, результати впливають на розуміння майбутнього планети. Оскільки підйом рівня моря пов’язаний з таненням льоду Гренландії, кожен прибережний регіон світу знаходиться під загрозою.

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"Якщо ми розтопимо лише частину крижаного щита Гренландії, рівень моря різко підвищиться. Моделюючи темпи танення та реакцію на високий рівень вуглекислого газу, ми розглядаємо метри підвищення рівня моря, ймовірно, десятки метрів. А потім подивіться на висоту Нью-Йорка, Бостона, Маямі, Амстердама. Подивіться на Індію та Африку – більшість глобальних населених пунктів розташовані поблизу рівня моря", – каже Таммі Ріттенор із Юти.

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