У США при 43°C випробовували робота, щоб визначити вплив спеки на людину

У США під час аномальної спеки випробували робота-манекена, якого розробили для тестування впливу спеки на організм людини.

Про це повідомляє Science alert.

Робот, якого створили в Університеті Аризони, може імітувати дихання, тремтіння та пітніння. На минулому тижні у столиці штату Аризона Фініксі було 43°C спеки. Така погода трималася 22 дні поспіль.

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Саме в таку погоду робота виносили на вулицю для досліджень.

Робот, якого створили в Університеті Аризони, може імітувати дихання, тремтіння та пітніння

"Це перший у світі зовнішній тепловий манекен, який ми можемо регулярно виносити на вулицю та... вимірювати, скільки тепла він отримує від навколишнього середовища", – каже професор машинобудування Конрад Рикачевський.

Вчений додає, що робот, створення якого обійшлося у понад 0,5 млн доларів – дуже реалістичний спосіб експериментального вимірювання того, як людина реагує на екстремальний клімат, не піддаючи людей ризику.

Робот нагадує манекена для краш-тесту. Однак під його оболонкою підключена мережа датчиків, які оцінюють тепло, що розсіюється через тіло. Робот також має внутрішню систему охолодження та пори, які дозволяють йому "дихати та пітніти".

Як і люди, робот більше "пітніє" на спині.

Досі існувало лише дюжина манекенів цього типу, і жоден із них не міг "вийти на вулицю". В основному їх використовували виробники спортивного обладнання для тестування свого технічного одягу в термокамерах.

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Дослідники сподіваються, що завдяки роботу краще зрозуміють гіпертермію – стан, коли тіло перегрівається і який загрожує частині населення світу в результаті глобального потепління.

У супроводі мобільної метеостанції, яка вимірює тепло, робот робить свої перші кроки на вулиці у Феніксі.

Робота можна нескінченно перепрограмувати. Дослідницька група може створити "цифрових близнюків манекена", щоб симулювати механізми терморегуляції, специфічні для різних категорій населення: літніх людей, спортсменів, людей зі слабким здоров’ям.

Дослідження буде корисним для розробки термостійкого одягу, міського планування та захисту найбільш уразливих верств населення.

У Фініксі, де кожного літа відкриваються десятки центрів охолодження для бездомних, висновки вчених можуть знадобитися соціальним працівникам.

Дослідники сподіваються, що завдяки роботу краще зрозуміють гіпертермію

Зокрема, скільки часу людина повинна залишатися у центрі, щоб охолонути і щоб її внутрішня температура знову знизилася до безпечного рівня.

Команда також мріє розробити недорогі датчики, які використовуватимуться на будівельних майданчиках, щоб регулювати робочий час відповідно до спеки.

Дослідники вважають, що їхня праця може мати глобальний вплив у зв’язку з аномальною спекою.

"Якщо майбутнє Парижа зараз виглядає як Фенікс, ми можемо багато чого навчитися про те, як проєктувати будівлі", – каже Рикачевський.

Нагадаємо, через екстремальну спеку цього літа, яка побила встановлені рекорди, вчені намагаються визначити температуру повітря, яку не зможе витримати людина.