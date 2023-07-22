Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров’ю

Через екстремальну спеку цього літа, яка побила встановлені рекорди, вчені намагаються визначити температуру повітря, яку не зможе витримати людина.

Зашкодити може не тільки висока температура, а й у вологість, повідомляє Science alert з посиланням на дослідження Вірджинія клімат центру.

Комбінація цих факторів стає небезпечнішою, ніж вважалося дотепер, заявляють науковці.

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Межі адаптивності людини

У 2010 році було опубліковане дослідження, яке теоретизує, що температура 35°C при 100-відсотковій вологості і 46°C при 50-відсотковій вологості є верхньою межею безпеки, за якою людське тіло більше не може охолоджуватися.

Тобто з поверхні тіла перестане випаровуватися піт, щоб підтримувати стабільну температуру всередині.

Лише нещодавно ця межа була перевірена на людях у лабораторних умовах.

Молодих здорових чоловіків і жінок привезли до лабораторії Нолла в Університеті штату Пенсільванія. Ці люди мали відчути тепловий стрес у камері з контрольованим середовищем.

Фото: boscorelli Depositphotos

Експерименти дали зрозуміти, які комбінації температури та вологості починають ставати шкідливими навіть для найздоровіших людей.

Кожен учасник проковтнув невелику пігулку телеметрії, яка безперервно відстежувала температуру тіла.

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Потім вони сиділи в камері з навколишнім середовищем, рухаючись рівно стільки, щоб імітувати мінімальні дії в повсякденному житті, такі як приймання душу, приготування та споживання їжі.

Дослідники повільно підвищували або температуру в камері, або вологість і спостерігали, коли внутрішня температура суб’єкта почала зростати.

Комбінація температури та вологості, при якій температура всередині людини починає постійно зростати, називається "критичною межею навколишнього середовища".

Нижче цих меж тіло здатне підтримувати відносно стабільну внутрішню температуру протягом тривалого часу. Якщо встановлена межа температури і вологості постійно підвищується, існує ризик виникнення захворювань.

Коли тіло перегрівається, серцю доводиться працювати інтенсивніше, а коли людина потіє, це зменшує об'єм рідини в організмі.

У найважчому випадку тривалий вплив спеки може призвести до теплового удару. У такому разі людина потребуватиме негайного та швидкого охолодження та медичного лікування.

Дослідження показують, що верхня межа навколишнього середовища навіть нижча, ніж теоретичні 35 °C.

Перегрів відбувається при температурі приблизно 31°C у різних середовищах з відносною вологістю вище 50%.

Сухе середовище проти вологого

Поточні хвилі спеки по всьому світу перевищують виявлені критичні екологічні межі та наближаються, якщо не перевищують, навіть теоретичні межі у 35 °C при 100-відсотковій вологості.

У жаркому сухому середовищі майже весь піт, який виділяє тіло, випаровується, що охолоджує тіло.

Однак кількість поту, який може виділяти людина, обмежена, і люди також отримують більше тепла від вищих температур повітря.

Навіть нижчі температури та вологість можуть спричинити навантаження на серце та інші системи організму.

Частота серцевих скорочень починає збільшуватися задовго до внутрішньої температури, коли ми перекачуємо кров до шкіри.

І хоча перевищення цих меж не обов’язково є найгіршим сценарієм, тривалий вплив може стати трагічним для вразливих груп населення, таких як люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями.

Зараз вчені тестують літніх чоловіків і жінок, які менш стійкі до спеки. Люди похилого віку знаходяться у зоні ризику ще й через збільшення поширеності серцевих захворювань, респіраторних проблем, а також вживання певних ліків.

Від 80% до 90% постраждалих від спеки складають люди старше 65 років.