Може посилити існуючі недуги: ВООЗ стурбована аномальною спекою у Європі

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
3065
20 липня 2023

У низці країн Європи нині панує аномальна спека. Часто така погода призводить до загострення різних захворювань, що може спричинити передчасну смерть та інвалідність.

Відповідні застереження озвучив голова Всесвітній організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції 19 липня.

Він зазначив, що спека призводить до збільшення навантаження на систему охорони здоров'я.

Реклама:

За словами Тедроса Адханома Гебреєсуса, найбільшу загрозу спека несе літнім людям, дітям, а також малозабезпеченим.

 Фото: NewAfrica/https:/Depositphotos

З цієї причини ВООЗ закликала уряди та місцеву владу створити потужну систему спостереження за людьми, яким така погода несе найбільшу небезпеку, повідомляє Reuters. 

До групи ризику належать люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями, ті, хто страждають на діабет, вагітні, діти та люди, які не мають постійного місця проживання.

ВООЗ разом із Всесвітньою метеорологічною організацією працює над підтримкою країн, де панує аномальна спека.

Така погода нині спостерігається у багатьох країнах південної Європи, зокрема Іспанії та Італії. У деяких регіонах Італії температура повітря 19 липня піднялася вище 47°C

Приблизно у 20 містах Італії продовжує діяти підвищений рівень небезпеки через спеку, який впровадила влада. Зокрема, у Римі, Флоренції та Болоньї.

Реклама:

Нагадаємо, світ зараз переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. 

Читайте також: У Китаї зафіксували понад 52°C спеки: встановлено новий температурний рекорд


Реклама:


Реклама:
 7917
Суспільство

Нашва та її третя війна. Історія біженки, яка знайшла свій другий дім в Україні

Світлана Бутенко
 0
Суспільство

Як живуть і волонтерять політичні біженці, що рятуються в Україні від переслідувань

За підтримки БФ "Рокада"
 8692
КУЛЬТУРА

Збудований Російською імперією, знищений Російською Федерацією: п'ять дат з життя одеського собору, в який поцілила ракета

Богдан Максимець

Головне на сайті


Суспільство

Нашва та її третя війна. Історія біженки, яка знайшла свій другий дім в Україні

Світлана Бутенко
ЮНЕСКО рекомендує заборонити використання мобільних телефонів у школах
В Італії випав град рекордного для Європи розміру. ФОТО
Здобуття освіти стало гуманітарною проблемою в Україні під час війни – глава УГКЦ
Червоний Хрест заявив про зменшення фінансування гумпотреб в Україні – Верещук
В Австралії волонтери рятують десятки китів, які викинулись на берег пляжу. ВІДЕО
Суспільство

Як живуть і волонтерять політичні біженці, що рятуються в Україні від переслідувань

За підтримки БФ "Рокада"
КУЛЬТУРА

Збудований Російською імперією, знищений Російською Федерацією: п'ять дат з життя одеського собору, в який поцілила ракета

Богдан Максимець