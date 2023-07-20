Може посилити існуючі недуги: ВООЗ стурбована аномальною спекою у Європі

У низці країн Європи нині панує аномальна спека. Часто така погода призводить до загострення різних захворювань, що може спричинити передчасну смерть та інвалідність.

Відповідні застереження озвучив голова Всесвітній організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції 19 липня.

Він зазначив, що спека призводить до збільшення навантаження на систему охорони здоров'я.

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За словами Тедроса Адханома Гебреєсуса, найбільшу загрозу спека несе літнім людям, дітям, а також малозабезпеченим.

З цієї причини ВООЗ закликала уряди та місцеву владу створити потужну систему спостереження за людьми, яким така погода несе найбільшу небезпеку, повідомляє Reuters.

До групи ризику належать люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями, ті, хто страждають на діабет, вагітні, діти та люди, які не мають постійного місця проживання.

ВООЗ разом із Всесвітньою метеорологічною організацією працює над підтримкою країн, де панує аномальна спека.

Така погода нині спостерігається у багатьох країнах південної Європи, зокрема Іспанії та Італії. У деяких регіонах Італії температура повітря 19 липня піднялася вище 47°C.

Приблизно у 20 містах Італії продовжує діяти підвищений рівень небезпеки через спеку, який впровадила влада. Зокрема, у Римі, Флоренції та Болоньї.

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Нагадаємо, світ зараз переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень.