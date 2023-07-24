Національний фонд досліджень України тепер зможе отримувати гранти на розвиток науки

Для Національного фонду досліджень України (НФДУ) розблокували можливість отримувати грантову підтримку для різних напрямів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Відтепер НФДУ може проводити конкурси, зокрема для:

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розвитку матеріально-технічної бази вишів та наукових установ;

наукової мобільності;

підтримки молодих вчених;

популяризації науки.

"Крім цього відтепер Фонд може проводити двосторонні та багатосторонні конкурси за участю закордонних фондів, установ, організацій тощо. Це рішення стане каталізатором міжнародного співробітництва між НФДУ та закордонними партнерами", – каже міністр.

Фото: NataliMi Depositphotos

За словами Оксена Лісового, незабаром Фонд оголосить про спільний зі швейцарцями перший конкурсний відбір наукових проєктів.

"Також Фонд вже активно працює з провідними організаціями США, Польщі, Естонії, Латвії та Литви для підтримки української наукової екосистеми шляхом розробки спільних багатосторонніх ініціатив та залучення фінансування з-за кордону", – зазначає очільник МОН.

Національний фонд досліджень України є державною бюджетною установою, створеною Урядом України у 2018 році. Згідно із законодавством Фонд є спеціальним інструментом реалізації державної політики, за допомогою якого здійснюється фінансування заходів, спрямованих на розвиток української науки.

Нагадаємо, розблокування і спрощення діяльності Національного фонду досліджень України та його грантоотримувачів – одне із очікувань до Оксена Лісового на посаді міністра, що озвучували науковці "УП.Життя".

