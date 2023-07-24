Національний фонд досліджень України тепер зможе отримувати гранти на розвиток науки

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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24 липня 2023

Для Національного фонду досліджень України (НФДУ) розблокували можливість отримувати грантову підтримку для різних напрямів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Відтепер НФДУ може проводити конкурси, зокрема для:

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  • розвитку матеріально-технічної бази вишів та наукових установ;
  • наукової мобільності;
  • підтримки молодих вчених;
  • популяризації науки.

"Крім цього відтепер Фонд може проводити двосторонні та багатосторонні конкурси за участю закордонних фондів, установ, організацій тощо. Це рішення стане каталізатором міжнародного співробітництва між НФДУ та закордонними партнерами", каже міністр.

 Фото: NataliMi/Depositphotos

За словами Оксена Лісового, незабаром Фонд оголосить про спільний зі швейцарцями перший конкурсний відбір наукових проєктів.

"Також Фонд вже активно працює з провідними організаціями США, Польщі, Естонії, Латвії та Литви для підтримки української наукової екосистеми шляхом розробки спільних багатосторонніх ініціатив та залучення фінансування з-за кордону", зазначає очільник МОН.

Національний фонд досліджень України  є державною бюджетною установою, створеною Урядом України у 2018 році. Згідно із законодавством Фонд є спеціальним інструментом реалізації державної політики, за допомогою якого здійснюється фінансування заходів, спрямованих на розвиток української науки.

Нагадаємо, розблокування і спрощення діяльності Національного фонду досліджень України та його грантоотримувачів одне із очікувань до Оксена Лісового на посаді міністра, що озвучували науковці "УП.Життя". 

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