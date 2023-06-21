В Україні добровільно відмовилися від наукового ступеня лише Лісовий та Бабак – МОН

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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21 червня 2023

З моменту запровадження в Україні механізму добровільної відмови від наукового ступеня цією опцією скористалися лише чинний міністр освіти та науки Оксен Лісовий та голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі Міністерства освіти і науки у коментарі "УП. Життя". 

Оксен Лісовий першим відмовився від ступеня кандидата наук після звинувачень у плагіаті, не дочекавшись результатів відповідної експертизи.

Нагадаємо, що НАЗЯВО призупинило перевірку роботи очільника МОН на наявність плагіату.

 Оксен Лісовий. Фото: МОН

Раніше ми писали, що для відмови від наукового ступеня потрібно :

  • написати заяву на ім’я міністра;
  • завірити її нотаріально та передати до МОН;

Впродовж 10 днів відомство видає наказ про позбавлення наукового ступеня. 

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