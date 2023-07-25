Оприлюднили результати додаткової сесії НМТ – УЦОЯО

Учасники додаткової сесії Національного мультипредметного тесту від сьогодні можуть дізнатися свої результати.
Про це повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Їх розміщено в персональних кабінетах майбутніх вступників.
"У вкладці "Результати" також доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України", – зазначили в УЦОЯО.
|Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Якщо після офіційного оголошення результатів, учасникам НМТ потрібно подати оригінал документа до закордонного закладу освіти, то вони можуть замовити витяг з відомостей результатів тестування. Із процедурою отримання можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, серед завдань НМТ з історії України та математики були виявлені неточності
Читайте також: "Поріг у 10% – це санітарний мінімум": що не так з оцінюванням НМТ-2023