Оприлюднили результати додаткової сесії НМТ – УЦОЯО

Учасники додаткової сесії Національного мультипредметного тесту від сьогодні можуть дізнатися свої результати.

Про це повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Їх розміщено в персональних кабінетах майбутніх вступників.

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"У вкладці "Результати" також доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України", – зазначили в УЦОЯО.

Якщо після офіційного оголошення результатів, учасникам НМТ потрібно подати оригінал документа до закордонного закладу освіти, то вони можуть замовити витяг з відомостей результатів тестування. Із процедурою отримання можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, серед завдань НМТ з історії України та математики були виявлені неточності