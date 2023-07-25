Оприлюднили результати додаткової сесії НМТ – УЦОЯО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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25 липня 2023

Учасники додаткової сесії Національного мультипредметного тесту від сьогодні можуть дізнатися свої результати. 

Про це повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Їх розміщено в персональних кабінетах майбутніх вступників. 

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"У вкладці "Результати" також доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України", – зазначили в УЦОЯО.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Якщо після офіційного оголошення результатів, учасникам НМТ потрібно подати оригінал документа до закордонного закладу освіти, то вони можуть замовити витяг з відомостей результатів тестування. Із процедурою отримання можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, серед завдань НМТ з історії України та математики були виявлені неточності

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