Помилка у НМТ і оприлюднення тестів: в УЦОЯО відповіли на поширені запитання вступників

Український центр оцінювання освіти отримує багато запитань стосовно Національного мультипредметного тесту 2023. Зокрема, про неточності в завданнях з історії України та математики.

Також вступників цікавить, чи оприлюднюватимуться цьогоріч тестові завдання для навчальних цілей.

У відомстві відповіли на найпоширеніші з них.

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Cеред завдань НМТ з історії України та математики виявили деякі неточності

Після завершення тесту з історії України учасники окремих сесій НМТ на моніторах комп’ютерів бачили неправильно відображену платформою кількість набраних балів за правильно виконані завдання.

"Звертаємо увагу учасників на те, що всі правильно надані ними відповіді з історії України буде зараховано. Офіційну інформацію щодо результатів основної сесії НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 28 червня 2023 року", – зазначили в УЦОЯО.

Також в одному із завдань на встановлення відповідностей виявили помилку у блоці "Математика", який учасники виконували 9 червня під час 2 зміни.

Це технічна помилка, пов’язана з неправильно введеним математичним знаком, пояснили в УЦОЯО.

Як наслідок, правильними виявилися два варіанти відповіді щодо однієї з умов завдання.

"Щиро шкодуємо через цей прикрий недогляд і повідомляємо, що апеляційною комісією прийнято виважене рішення щодо цього випадку: ті учасники, які надали одну з можливих двох правильних відповідей на це завдання, отримають свій заслужений бал", – запевняють в УЦОЯО.

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Завдань з НМТ-2023 оприлюднювати не будуть

Попри те, що упродовж основної сесії НМТ на різних онлайн-ресурсах з’являлися окремі тестові завдання або відповіді до них, УЦОЯО публікувати завдання цьогорічного тесту не планує. Так було і торік.

В УЦОЯО пояснили, чому:

це не передбачено Порядком проведення НМТ-2023;

в умовах проведення комп’ютерних оцінювань збереження конфіденційності використаних під час НМТ завдань є звичною практикою.

В УЦОЯО пояснюють, що це дає змогу накопичувати базу якісних тестових завдань та можливість проводити порівняльні дослідження.

У багатьох освітніх системах типово не оприлюднювати тестові завдання, які використовують для проведення вступу до вишів, на відміну від завдань, які використовують для проведення випускних випробувань (на зразок ДПА).

"Для порівняння: матуральні тести (на зразок наших ДПА) в Польщі є загальнодоступними після проведення тестування, натомість відомі у світі тести SAT або ACT, що призначені для відбору до вишів, можна знайти лише як окремі приклади в спеціальних посібниках для абітурієнтів", – розповіли в УЦОЯО.

тестові завдання НМТ не є навчальними чи тренувальними.

Їхня мета – бути елементами цілісних інструментів оцінювання для майбутнього рейтингу вступників.

Нарахування тестових балів: що потрібно знати

В УЦОЯО зазначають, кожен навчальний предмет НМТ містив певний набір завдань різних типів, які оцінювали по-різному:

у багатьох завданнях необхідно було обрати одну правильну відповідь, яка оцінювалися в один бал;

пошук "логічної пари" в завданнях також оцінювали в 1 бал;

завдання з розгорнутими відповідями у 2023 році не передбачалися.

Нагадаємо, під час НМТ-2023 як в Україні, так і за її межами, вступники порушували правила доброчесності: надсилали завдання друзям, репетиторам та у соцмережі.