Помилка у НМТ і оприлюднення тестів: в УЦОЯО відповіли на поширені запитання вступників

Український центр оцінювання освіти отримує багато запитань стосовно Національного мультипредметного тесту 2023. Зокрема, про неточності в завданнях з історії України та математики.
Також вступників цікавить, чи оприлюднюватимуться цьогоріч тестові завдання для навчальних цілей.
У відомстві відповіли на найпоширеніші з них.
Cеред завдань НМТ з історії України та математики виявили деякі неточності
Після завершення тесту з історії України учасники окремих сесій НМТ на моніторах комп’ютерів бачили неправильно відображену платформою кількість набраних балів за правильно виконані завдання.
|Фото: creatista/Depositphotos
"Звертаємо увагу учасників на те, що всі правильно надані ними відповіді з історії України буде зараховано. Офіційну інформацію щодо результатів основної сесії НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 28 червня 2023 року", – зазначили в УЦОЯО.
Також в одному із завдань на встановлення відповідностей виявили помилку у блоці "Математика", який учасники виконували 9 червня під час 2 зміни.
Це технічна помилка, пов’язана з неправильно введеним математичним знаком, пояснили в УЦОЯО.
Як наслідок, правильними виявилися два варіанти відповіді щодо однієї з умов завдання.
"Щиро шкодуємо через цей прикрий недогляд і повідомляємо, що апеляційною комісією прийнято виважене рішення щодо цього випадку: ті учасники, які надали одну з можливих двох правильних відповідей на це завдання, отримають свій заслужений бал", – запевняють в УЦОЯО.
Завдань з НМТ-2023 оприлюднювати не будуть
Попри те, що упродовж основної сесії НМТ на різних онлайн-ресурсах з’являлися окремі тестові завдання або відповіді до них, УЦОЯО публікувати завдання цьогорічного тесту не планує. Так було і торік.
В УЦОЯО пояснили, чому:
- це не передбачено Порядком проведення НМТ-2023;
- в умовах проведення комп’ютерних оцінювань збереження конфіденційності використаних під час НМТ завдань є звичною практикою.
В УЦОЯО пояснюють, що це дає змогу накопичувати базу якісних тестових завдань та можливість проводити порівняльні дослідження.
- У багатьох освітніх системах типово не оприлюднювати тестові завдання, які використовують для проведення вступу до вишів, на відміну від завдань, які використовують для проведення випускних випробувань (на зразок ДПА).
"Для порівняння: матуральні тести (на зразок наших ДПА) в Польщі є загальнодоступними після проведення тестування, натомість відомі у світі тести SAT або ACT, що призначені для відбору до вишів, можна знайти лише як окремі приклади в спеціальних посібниках для абітурієнтів", – розповіли в УЦОЯО.
- тестові завдання НМТ не є навчальними чи тренувальними.
Їхня мета – бути елементами цілісних інструментів оцінювання для майбутнього рейтингу вступників.
Нарахування тестових балів: що потрібно знати
В УЦОЯО зазначають, кожен навчальний предмет НМТ містив певний набір завдань різних типів, які оцінювали по-різному:
- у багатьох завданнях необхідно було обрати одну правильну відповідь, яка оцінювалися в один бал;
- пошук "логічної пари" в завданнях також оцінювали в 1 бал;
- завдання з розгорнутими відповідями у 2023 році не передбачалися.
Нагадаємо, під час НМТ-2023 як в Україні, так і за її межами, вступники порушували правила доброчесності: надсилали завдання друзям, репетиторам та у соцмережі.
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