Охоронець столичного ярмарку "Всі.Свої" вивів з території підлітка з аутизмом: реакція організаторів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
23648
25 липня 2023

ОНОВЛЕНО 26.07.2023

Киянка поскаржилась, що її дитину з аутизмом силоміць  вивели зі столичного ярмарку "Всі. Свої". Спочатку організатори заявили, що такий вчинок – ганебний та неприпустимий. 

Утім, переглянувши камери відеоспостереження, заперечили, що охоронець вивів хлопчика за межі заходу.

Реклама:

Жінка розповіла, що після кількох кіл ярмарком разом з дітьми прийшла на терасу, щоб купити смаколиків "для підзарядки". 

"Діти чекали: донька розмовляла, Марк ходив туди-сюди під музику на терасі, поки я на відстані кілька метрів робила замовлення. 

Обертаюсь, а Марка немає, ми подумали, що він пішов до вбиральні і чекали на нього. Аж поки не стало дивно, що його немає", – згадує Світлана. 

 Фото: "Всі. Свої"

Жінка обурено констатує факт, що знайшла свого сина за межами маркету на вулиці Десятинній.

"Його вивели і не впускали, бо цитую: "Він ходить і засмучує людей цим", – розповідає мати.

Вона додає, що охоронець, який зробив це, навіть не представився та з натиском намагався довести свою позицію. Чоловік також не пускав жінку з сином назад до маркету та залякував її. При тому, що донька Світлани лишилась всередині.

Реклама:

Жінка наголошує, що подібні дії є порушеннями базових прав людини. 

"Усвідомлюючи, що син має особливості розвитку, його вивели силоміць з будівлі, чим насправді піддали його ризику. Пощастило, що він добре розуміє правила поведінки на вулиці та не пішов собі кудись, при цьому ніхто не намагався знайти мене для пояснень. І це порушує безбар‘єрність", – каже Світлана. 

Жінка додає, що син був розгублений і на щастя просто сів під дерево. 

Згодом бренд перепросив перед Світланою. Представники маркету "Всі. Свої" зазначили, що ця ситуація неприпустима. 

"Один з охоронців, з яким ми співпрацювали в межах івенту, жахливо повівся із сином пані Світлани, вивівши його з маркету неправомірно та безпідставно, тим самим потенційно наразивши на небезпеку. Нам неймовірно прикро, соромно та болісно, що це не просто трапилося на локації наших маркетів, а що така поведінка для когось досі допустима.

Від усієї команди хочемо перепросити за цю ситуацію перед пані Світланою, її родиною та Марком. Вона повністю йде в розріз із цінностями та принципами нашого проєкту, де повага до людини – базовий та найважливіший пункт", – наголосили організатори події. 

У бренді "Всі. Свої" розповіли, що припинили роботу з цим підрядником та готові сприяти роботі правоохоронців, якщо Світлана Абалова подасть заяву до поліції. 

"Наша команда намагається сконтактувати з пані Світланою, аби перепросити особисто. Розуміємо, що в такій ситуації наших вибачень замало, втім, якщо пані Світлана дозволить, спробуємо загладити провину", – додали в маркеті.

Пізніше, ввечері 25 липня, у пресслужбі "Всі.Свої" заявили, що переглянули всі записи з камер відеоспостереження та проаналізували їх. 

"Хлопця ніхто не виводив силоміць. Марк покинув локацію самостійно і очікував біля входу на лавочці. На момент розмови з охоронцем і Марк, і його мама перебували на локації у вхідній групі маркету, а не за її межами", – стверджують у бренді.

При цьому вони визнали, що  це не виправдовує дії охоронця. Хлопчик загубився, а чоловік не зміг допомогти йому належним чином. 

Застосування фізичної сили щодо дитини з боку охоронця у бренді заперечили. Утім зазначили, що готові передати особисті дані та записи з відеокамер на запит слідчих у разі потреби.

Аби виправити ситуацію, команда бренду завила, що планує організувати цікаве дозвілля для Марка та його родини. 

Читайте також: Зупиняли істерику чи заламували руки дитині з аутизмом: що не так з дитсадком, вихователів якого взяли під варту


Реклама:


Реклама:
 9359
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4595
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3502
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат