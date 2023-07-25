Охоронець столичного ярмарку "Всі.Свої" вивів з території підлітка з аутизмом: реакція організаторів

ОНОВЛЕНО 26.07.2023

Киянка поскаржилась, що її дитину з аутизмом силоміць вивели зі столичного ярмарку "Всі. Свої". Спочатку організатори заявили, що такий вчинок – ганебний та неприпустимий.

Утім, переглянувши камери відеоспостереження, заперечили, що охоронець вивів хлопчика за межі заходу.

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Жінка розповіла, що після кількох кіл ярмарком разом з дітьми прийшла на терасу, щоб купити смаколиків "для підзарядки".

"Діти чекали: донька розмовляла, Марк ходив туди-сюди під музику на терасі, поки я на відстані кілька метрів робила замовлення.

Обертаюсь, а Марка немає, ми подумали, що він пішов до вбиральні і чекали на нього. Аж поки не стало дивно, що його немає", – згадує Світлана.

Фото: "Всі. Свої"

Жінка обурено констатує факт, що знайшла свого сина за межами маркету на вулиці Десятинній.

"Його вивели і не впускали, бо цитую: "Він ходить і засмучує людей цим", – розповідає мати.

Вона додає, що охоронець, який зробив це, навіть не представився та з натиском намагався довести свою позицію. Чоловік також не пускав жінку з сином назад до маркету та залякував її. При тому, що донька Світлани лишилась всередині.

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Жінка наголошує, що подібні дії є порушеннями базових прав людини.

"Усвідомлюючи, що син має особливості розвитку, його вивели силоміць з будівлі, чим насправді піддали його ризику. Пощастило, що він добре розуміє правила поведінки на вулиці та не пішов собі кудись, при цьому ніхто не намагався знайти мене для пояснень. І це порушує безбар‘єрність", – каже Світлана.

Жінка додає, що син був розгублений і на щастя просто сів під дерево.

Згодом бренд перепросив перед Світланою. Представники маркету "Всі. Свої" зазначили, що ця ситуація неприпустима.

"Один з охоронців, з яким ми співпрацювали в межах івенту, жахливо повівся із сином пані Світлани, вивівши його з маркету неправомірно та безпідставно, тим самим потенційно наразивши на небезпеку. Нам неймовірно прикро, соромно та болісно, що це не просто трапилося на локації наших маркетів, а що така поведінка для когось досі допустима.

Від усієї команди хочемо перепросити за цю ситуацію перед пані Світланою, її родиною та Марком. Вона повністю йде в розріз із цінностями та принципами нашого проєкту, де повага до людини – базовий та найважливіший пункт", – наголосили організатори події.

У бренді "Всі. Свої" розповіли, що припинили роботу з цим підрядником та готові сприяти роботі правоохоронців, якщо Світлана Абалова подасть заяву до поліції.

"Наша команда намагається сконтактувати з пані Світланою, аби перепросити особисто. Розуміємо, що в такій ситуації наших вибачень замало, втім, якщо пані Світлана дозволить, спробуємо загладити провину", – додали в маркеті.

Пізніше, ввечері 25 липня, у пресслужбі "Всі.Свої" заявили, що переглянули всі записи з камер відеоспостереження та проаналізували їх.

"Хлопця ніхто не виводив силоміць. Марк покинув локацію самостійно і очікував біля входу на лавочці. На момент розмови з охоронцем і Марк, і його мама перебували на локації у вхідній групі маркету, а не за її межами", – стверджують у бренді.

При цьому вони визнали, що це не виправдовує дії охоронця. Хлопчик загубився, а чоловік не зміг допомогти йому належним чином.

Застосування фізичної сили щодо дитини з боку охоронця у бренді заперечили. Утім зазначили, що готові передати особисті дані та записи з відеокамер на запит слідчих у разі потреби.

Аби виправити ситуацію, команда бренду завила, що планує організувати цікаве дозвілля для Марка та його родини.