У будь-який момент могло "прилетіти": з Торецької громади евакуювали 5 дітей. ВІДЕО

З-під вибухів ворожих снарядів неподалік від лінії фронту евакуювали п’ятьох дітей з Торецької громади на Донеччині. Найменшій з них – всього рік.

Покинути небезпечну територію неповнолітнім з їхніми мамами допоміг загін поліції "Білі янголи", повідомляють у Головному управлінні Нацполіції Донецької області.

Відстань від селища Щербинівка, де проводили евакуацію, до лінії фронту становить лише 10 км. Шлях до населеного пункту окупанти постійно обстрілюють.

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Коли поліцейські прямували до родини, потрапили під артилерійський обстріл окупантів. Ворожі снаряди вибухали в 100 м від їхньої автівки.

Евакуація дітей з Торецької громади. Фото: Головне управління Нацполіції Донецької області

"Проїжджаємо ділянку дорогу між Торецьком та Костянтинівкою Казали колеги на блокпосту, що з ранку вже сюди прилітало…", – розповідають правоохоронці.

Попри небезпеку, вони продовжили рятувальний рейс, бо знали, що на них чекають діти.

За їхніми словами, ситуація була тяжка, але контрольована.

"Із зібраними речами мешканці вже чекали на "білих янголів". Евакуація відбувалася в прискореному темпі, адже щохвилини могло "прилетіти", – зазначили правоохоронці.

Порятунок дітей на Донеччині. Фото: Головне управління Нацполіції Донецької області

Правоохоронцям вдалося вивезти двох жінок і їхніх дітей: 10-річну Надійку, 4-річного Миколу, 9-річних Володимира й Марка та однорічного Сергія.

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"Малечу забирали на броньованому транспорті та в спеціальних дитячих бронежилетах. Наразі обидві родини – у безпеці", – зазначили в Нацполіції.

"Білі янголи". Фото: Головне управління Нацполіції Донецької області

Дітей та їхніх матерів доставили до Краматорська. Звідти вони вирушили до безпечного регіону країни.

"Щотижня ми проводимо евакуаційні заходи. Пріоритетним напрямом нашої роботи є евакуація дітей. Діти – наше майбутнє, тому будемо робити все можливе, аби забезпечити їм безпеку", – наголосив начальник Бахмутського РВП Артур Марянян.

Врятовані діти. Фото: Головне управління Нацполіції Донецької області

Нагадаємо, в Україні схвалили механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.