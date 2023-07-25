Укрзалізниця порушує мовний закон: пасажири обурені російською мовою на квитках міжнародних напрямків

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 липня 2023

В Укрзалізниці на квитках міжнародного сполучення інформація для пасажирів описана російською та англійською мовами.

На це звернула увагу українська театральна режисерка і громадська діячка Катерина Чепура. 

Згодом своє обурення висловив і український громадський діяч, експерт з мовного питання Тарас Шамайда. Водночас внутрішні квитки, за його словами, відповідають нормам мовного законодавства.

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На ситуацію відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він заявив, що це серйозне порушення мовного закону з боку "Укрзалізниці".

 Фото: Укрзалізниця

"Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність", – наголосив Тарас Кремінь.

Він нагадав, що відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", підприємства, установи та організації всіх форм власності мають здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари (послуги) державною мовою. 

У 36 статті йдеться про те, що послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.

 Фото квитка Катерини. У інформації для пасажирів є англійська та російська мови.

У разі потреби ця інформація може дублюватися англійською мовою. У разі міжнародного сполучення може бути використана офіційна мова країни. 

Омбудсмен завірив, що розпочав перевірку в Укрзалізниці щодо застосування державної мови.

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