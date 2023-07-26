У МОН розповіли, скільки шкіл знищила РФ в Україні

В Україні через військову агресію Росії вщент зруйновано 180 шкіл, понад 1,3 тис. навчальних закладів пошкоджено.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, інформує Укрінформ.

"Сьогодні 180 шкіл зруйновано вщент. Більше 300 закладів освіти (загалом – ред.) зруйновані, понад тисяча закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні", – зазначив глава МОН.

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Він додав, що український уряд виділив 1,5 млрд грн на облаштування укриттів до нового навчального року.

Водночас попри те, що 75% шкіл облаштовані укриттями різного рівня та якості, це не означає, що такий же відсоток учнів можуть повернутися до офлайн-навчання.

Серед 13 тисяч шкіл до очного навчання нині можуть повернутися лише 9 тисяч, заявив Лісовий.

"Для нас є пріоритетом повернення учнів, ми повертаємося до навчання там, де це можливо. В регіонах, наближених до зони бойових дій, навчання відбуватиметься онлайн", – резюмував очільник МОН.

За його словами, міністерство також рекомендує повернутися до офлайн-навчання вишам з дотриманням вимог безпеки, адже це сприятиме підвищенню якості освіти.

Лісовий також зазначив, що у багатьох закладах вищої освіти є можливість облаштувати укриття, утім не скрізь можуть прийняти всю кількість студентів.

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Очільник МОН заявив, що у сфері освіти України з’явилась ще одна проблема – міграція викладачів, що може стати перепоною для відновлення очного навчання. Тому керівники закладів вищої освіти самостійно ухвалюватимуть рішення щодо відновлення навчання в офлайн-форматі.

Нагадаємо, керівництво однієї зі зруйнованих шкіл Житомира повезуть до Фінляндії здобувати досвід відбудови навчального закладу.