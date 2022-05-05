Отримав 60% опіків тіла, рятуючи матір: за життя бореться 17-річний учасник ДТП на Рівненщині

На Рівненщині 3 травня сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса, бензовоза та рейсового автобуса. Загинули 26 із 38 людей.

Наймолодший пасажир автобуса зараз бореться за життя, повідомила депутатка і членкиня комітету Верховної Ради з прав людини Ірина Суслова.

Вадиму Скрипцю лише 17 років. У грудні 2021 він втратив батька.

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"Нещодавно хлопець прийняв вольове рішення: евакуювати матір до Польщі. З Ніжина сім’я відправилась до Києва, звідки вирушила у напрямку Львова, мабуть, в останню поїздку в своєму житті", – пише Суслова.

Місце масшабної ДТП на Рівненщині. Фото: Поліція Рівненської області

За її словами, автобус, у якому їхала сім’я Вадима, в’їхав в уже палаючий бензовоз.

У пасажирів було обмаль часу, аби вибратися з транспорту. Проте Вадим не міг покинути свою матір. На той момент хлопець уже постраждав від опіків, та все одно намагався врятувати її, доки ще міг стояти на ногах.

На жаль, мама Вадима загинула на місці, а він сам отримав 60% опіків тіла.

Зараз хлопець, який дивом вижив, перебуває у тяжкому стані в опіковому центрі Рівного. Поряд з ним знаходиться тітка Олена.

Підліток потребує чимало дорогих операцій, вартість яких, за попередніми оцінками, сягає непомірної для сім'ї суми – близько 50 тис. доларів.

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"В умовах війни знайти такі великі кошти вкрай важко, практично не можливо.

Йому 17… У нього ще все життя попереду, він ще може жити, радіти перемозі України над агресором, створити власну сім’ю у вільній і незалежній Україні, якщо ми допоможемо! Друзі, ви можете дати йому надію на життя, сили, щоб боротись далі!" – наголошує Суслова.

Раніше поліція Рівненської області повідомила, що рідні учасників аварії можуть отримати інформацію про них у правоохоронців за номером 067 675 42 92.

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