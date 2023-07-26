Червоний Хрест заявив про зменшення фінансування гумпотреб в Україні – Верещук

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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26 липня 2023

Міжнародний комітет Червоного Хреста зменшить  фінансування гуманітарних потреб в Україні.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час панельної дискусії "Розширення та синергія діяльності КМУ, УГКЦ та Карітасу України для відповіді на потреби України" 26 липня.

"Україна може все менше розраховувати на допомогу міжнародних організацій, тому мають активніше працювати громадські організації всередині країни", – зазначила Верещук.

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Міжнародний комітет Червоного Хреста уже повідомив Кабінет міністрів про зменшення обсягу фінансування гуманітарних потреб в Україні. 

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

"Ми не зможемо на них розраховувати, а отже маємо шукати, хто нам допоможе в державі", – уточнила Верещук. 

Вона закликала громадські організації до найактивнішої співпраці з Херсонщиною, Харківщиною, Запоріжжям та іншими шести областями, які включені до наказу 309 Кабінету міністрів. 

Згідно з документом, до переліку також входять території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської областей і  Київ.

"Буду просити попрацювати саме з вразливими категоріями населення і у зимовий період", – додала міністерка. 

За її словами, окрім продовольчої, на нашу країну також  може очікувати енергетична криза. Українців також чекають проблеми з паливом. 

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"Експерти кажуть, що ця зима буде важчою, ніж попередня, бо тоді були резерви. Ворог прицільно знищував наші станції... він готується це зробити й цієї зими", – підсумувала Ірина Верещук. 

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста неодноразово критикували за бездіяльність.

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