В Італії випав град рекордного для Європи розміру. ФОТО

В Італії у місті Аццано-Дечимо 24 липня після граду знайшли шматок льоду рекордного для Європи розміру.

Попередній рекорд було встановлено 5 днів до того, повідомляє Європейська лабораторія сильних штормів (ESSL).

За даними науковців, діаметр нині найбільшого зафіксованого граду в Європі 19 см.

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Він був близьким до світового рекорду, встановленого 23 липня 2010 року у Південній Дакоті в США.

Фото: Марілена Тонін/European Severe Storms Laboratory

Попередній європейський рекорд було встановлено у цьому ж місті 19 липня. Тоді діаметр льодини становив 16 см.

"Висока частота градів у Північній Італії підтверджують дослідження Європейської лабораторії сильних штормів про те, що в регіоні за останні 10 років найбільше зросла частота градів, у порівнянні з іншими регіонами Європи", – повідомили в лабораторії

Нагадаємо, науковці знайшли місце на Землі, куди падає найбільше сонячного світла.

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